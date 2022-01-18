خطوات بسيطة لعلاج صداع التوتر

إذا شعرت أن الجمجمة لديك مشدودة فهذه علامة على صداع التوتر، وهذا الصداع مزعج ويجعلك في حالة من عدم الراحة؛ وللتخلص منه اتبع نصائح الدكتور باتريك كيفرت، الاختصاصي في إدارة الألم كما يلي:-

علاج صداع التوتر

تغذي الحياة اليومية المخاوف في العمل والمنزل، وهذا مرتبط بالصدمة النفسية العميقة جداً، وقد يمكن أن يتجلى هذا بشكل خاص من خلال الصداع المتكرر"، فما هي العلاجات الملائمة؟

النشاط البدني

يتمثل في ممارسة حوالي ثلاثين دقيقة يومياً، والاستمتاع بالتمارين، إن إطلاق الإندورفين، هرمونات الشعور بالسعادة، أثناء السباحة أو الجري أو ركوب الدراجة هو ما يجعل التمرين ترياقاً رائعاً للتوتر. وبالتالي الحماية من الصداع.

التنويم المغناطيسي الذاتي

يمكنك ممارستها في المنزل، بعد أن تبدئي ببضع جلسات مع معالج لتعلم الأساسيات، ولكي يعمل التنويم المغناطيسي، عليك أن تتقبله، ويمكننا بعد ذلك، بمجرد ظهور الحاجة، الجلوس على كرسي مريح، وممارسة تمارين التخيل، على سبيل المثال من خلال تخيل مكان نشعر فيه بالرضا، ومن خلال إعادة الانغماس في التفكير، بأدق التفاصيل، في هذه الصور، يتم تحويل الانتباه، ويتلاشى ألم الصداع.

الزيوت الأساسية

النعناع هو بطل الوقاية من الصداع، وتأثيره المهدئ عند استخدامه يعطي راحة فورية، خففي قطرتين في نصف ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، مثل زيت اللوز الحلو، وقومي بتدليك خفيف على الصدغ والجبهة، مع الابتعاد عن العينين.