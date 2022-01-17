دراسة تكشف عن مخاطر يسببها فيروس كورونا على الدماغ

كشفت دراسة أمريكية، أنه يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من مرض الزهايمر، بحسب ما تم استنتاجه.

وشملت الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك 251 مريضًا مسنًا لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي، أو الخرف قبل نقلهم إلى المستشفى؛ بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "Dailymail" البريطانية.

واستغرقت هذه الدراسة شهرين كاملين، وكان العلماء يعملون من مارس إلى مايو 2020 في الأشهر الأولى من جائحة COVID-19، وفقًا لـ"سبوتنيك".

قال مؤلف الدراسة جينيفر فرونتيرا: "تظهر نتائجنا أن المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أعراض عصبية أثناء الإصابة الحادة، قد تكون لديهم مستويات عالية من تلف الدماغ تعادل، أو أعلى من أولئك المصابين بمرض ألزهايمر".

في وقت سابق، وجد علماء من مركز كاليفورنيا القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد أبحاث روتمان في تورنتو أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ عندما تدخل الجسم عن طريق الأنف.