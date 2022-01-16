هذا هو الحد المسموح لتناول المسكنات

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف: "إن تناول أكثر من 15 حبة مسكن شهريًا يساهم في ظهور آلام دورية بعد فترة قصيرة من اعتياد الجسم على المسكنات.

وأوضح الطبيب، أن هذا النوع من الآلام سيحدث في كل مرة يتناول المريض فيها هذه المسكنات.

ولتجنب الإسراف في تناول المسكنات، لاحظ الطبيب أن الصداع يحدث في أغلب الأحيان بسبب التوتر، وأكد أنه من الأفضل بدلا من تناول الحبوب اللجوء إلى طرق غير دوائية للتخلص منه.

وأضاف مياسنيكوف، أن الصداع الناجم عن الأدوية (MIHA) هو نوع من الصداع اليومي المزمن، ويعد أحد مضاعفات الصداع الموجود مسبقًا، وعادة ما يكون هذا الصداع نصفيا ويأتي نتيجة سوء الاستخدام المزمن للأدوية أثناء علاج نوبات الصداع.

في وقت سابق، قال مياسنيكوف: "إن الناس غالبًا ما يرتكبون أخطاء عند تناول المسكنات، ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان".

وأوضح، أن الناس غالبًا ما يتناولون العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات دون حسيب ولا رقيب، ودون التفكير في مخاطرها.