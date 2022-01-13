5 مشروبات تحسّن وظائف الدماغ

يعمل الدماغ على التحكم في معظم العمليات الحيوية والأنشطة التي يقوم بها الإنسان، كما ينظم عمليات الحركة والإحساس والتفكير، لذلك من المهم جداً الحفاظ على صحة الدماغ.

ويلعب اختيار الأطعمة والمشروبات المختلفة التي نقوم بتناولها دوراً مهماً في تحفيز الدماغ للقيام بالمهام المختلفة، وكذلك تعزيز الذاكرة والتركيز.

وهناك العديد من المشروبات التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ التي نتعرف عليها فيما يلي:

القهوة:

تساعد على التركيز و تحسين المزاج و تقلل الإصابة بالزهايمر.

الشاي الأخضر:

يعزز وظائف المخ بفضل الكفايين و مضادات الاكسدة

عصير الشمندر:

غني بالنترات التي تعمل على تعزيز الدورة الدموية و تقليل احتمالية الإصابة بالخرف

شاي الكركم:

غني بمادة الكركمين التي تعمل على تحسين الذاكرة و لها تأثير وقائي على الدماغ

الشوكولاتة الساخنة:

تحتوي على مادة الفلافانول التي تعزز الانتباه و الذاكرة و القدرة على التعلم