ما علاقة الشكولاتة بالصداع؟

يسبب الصداع وخاصة الحاد منه ازعاجا ومشكلة، وخاصة الحاد منه، فالملايين من البشر يبحثون عن أسباب الصداع، لكي يتفادوها.

فالصداع يمكن أن يستمر لدقائق فقط أو لأيام، ولكن على الرغم من الاختلافات، يمكن تصنيف جميع أنواع الصداع على أنها ألم يحدث في مكان ما داخل الرأس، فهل تسبب الشكولاتة الصداع؟

وحقق الباحثون في ادعاءات المرضى بأن الشوكولاتة هي السبب الرئيسي للصداع النصفي من خلال فحص سلسلة من الدراسات السابقة.

لم يكن الدليل على ما إذا كانت الشوكولاتة هي السبب المباشر للصداع قويا بما يكفي لتحديده بشكل قاطع. ومع ذلك يعتقد الخبراء أن بعض المكونات في الشوكولاتة، مثل الكافيين، يمكن أن تكون عاملاً مساهماً.

ثبت مؤخرا أن هناك مكونًا إضافيًا موجودًا في الشوكولاتة، وهو بيتا فينيل إيثيل أمين، يؤثر على تدفق الدم في المخ، مما يدل على وجود صلة محتملة للشوكولاتة بظهور الصداع النصفي.

من ناحية أخرى، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على الكاكاو، وهو مكون يعتقد الخبراء في مؤسسة الأمريكية للعلوم الطبية أنه قد يساعد بالفعل في تخفيف الصداع.

استنادًا إلى نتائج الدراسة، صرح مؤلف الدراسة بول دورهام من مركز الطب الحيوي وعلوم الحياة بجامعة ولاية ميسوري، أن "بياناتنا هي أول دليل يدعم أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكاكاو تزيد من البروتينات التي تمنع الخلايا العصبية لديك من الإثارة وإطلاق جزيئات التهابية يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي ".