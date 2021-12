بعد سن الخمسين...عادة  واحدة تخفض الكوليسترول في الدم

قالت خبيرة تغذية إن هناك عادة واحدة هي الأفضل لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بعد سن الخمسين.

وبحسب إيمي جودسون، مؤلفة كتاب "دليل التغذية الرياضية"، عندما ندخل في عمر الخمسين سيتغير جسمنا بعدة طرق، أبرزها احتمال ارتفاع مستويات الكوليسترول، وفق Eat This, Not That.

وأشارت إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على زيادة الكوليسترول مثل النظام الغذائي والتدخين والتمارين الرياضية والوراثة، إضافة إلى العمر الذي يلعب دورا أيضا.

وكشفت أن أفضل عادات الأكل التي يمكنك اتباعها لخفض الكوليسترول بعد الخمسين هي تضمين الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي.

وأضافت جودسون: "الألياف القابلة للذوبان هي واحدة من أكبر العوامل التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول لأنها تذوب في الماء لتكوين مادة تشبه الهلام يمكن أن ترتبط بالكوليسترول".

وتضيف فيما يتعلق بأنواع الأطعمة التي يجب تناولها: "الشوفان وأي شيء مصنوع من دقيق الشوفان، والفواكه حيث يمكنك تناول القشرة، والفاصولياء والبذور والمكسرات مثل اللوز، تتصدر المأكولات الغنية بالألياف القابلة للذوبان".

فواكه و خضار

وقالت إنه "يمكن تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار، واللوز والتفاح في وقت الوجبة الخفيفة، ورش البذور في الزبادي، وإضافة الفاصوليا إلى وعاء في وقت العشاء".

وبحسب خبيرة التغذية يتعين علينا تناول 25 إلى 38 غراما من الألياف يوميا، على أن يكون 5 إلى 10 غرامات منها تأتي من الألياف القابلة للذوبان.

ويمكن أن تؤدي زيادة معدلات الكوليسترول في الدم، إلى حدوث أضرار جسيمة للقلب عن طريق سد الشرايين بالرواسب الدهنية، ما قد يؤدي في النهاية لخطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة مثل النوبة القلبية أو أمراض القلب التاجية أو حتى السكتة الدماغية.