فوائد مهمة للتمارين الرياضية

تزيد التمارين الرياضية من مستويات العوامل المضادة للالتهابات التي قد يكون لها تأثير وقائي على الدماغ، بالإضافة إلى إنتاج المزيد من الخلايا العصبية وتقليل الالتهاب، وفقا لدراسة أجريت على الفئران ونشرت في دورية Nature يوم الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأوّل. كما يمكن نقل دم من الفئران النشطة إلى غير النشطة وهو ما يساعد الأخيرة على تحسين قواها الإدراكية.

بروتين مسؤول

تعمل هذه العوامل على تحسين التعلم والذاكرة عند نقلها إلى فئران لا تمارس الرياضة، وقد ثبت أنها تزداد في مجموعة صغيرة من المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي، والذين اتبعوا برنامجاً للتمارين الرياضية مدته 6 أشهر. تقدم النتائج رؤى جديدة حول آلية فائدة التمارين البدنية للدماغ، ودور التمارين الرياضيّة في زيادة إنتاج الخلايا العصبية.

في الدراسة، أظهر باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد أن الدم المأخوذ من الفئران الشابة التي تتعرض للكثير من التمارين الرياضية يفيد أدمغة الفئران التي تعيش في نفس العمر وغير مستقرة. يبدو أن بروتيناً واحداً في دم الفئران التي تمارس الرياضة مسؤول إلى حد كبير عن هذه الفائدة، والتمارين الرياضية الكثيفة تساعد، بشكل أو بشكل آخر، على رفع نسبة هذا البروتين في الدم.

أمراض التنكّس العصبي

وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن أي شخص يعاني من الإنفلونزا مثلاً يمكن أن يتعرض لنوع من فقدان الوظيفة الإدراكية الناتج عن عدوى فيروسية مسببة للحمى. يشعر المرء بالخمول، والاضطراب، ولا يعمل العقل بشكل جيد. ووفقاً للباحث فإن ذلك يحدث كنتيجة للالتهاب الذي يصيب الجسم والذي يتبع العدوى. بينما يكثف الجهاز المناعي مكافحته، ينتقل الالتهاب إلى عقل الإنسان. كما يؤدي الالتهاب العصبي أيضاً إلى تفاقم تطور مرض ألزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

تقوية الذاكرة

بعد ذلك، سحب الباحثون عينات دم من الفئران النشطة وغير النشطة، ثم حقنوا الفئران غير النشطة بالبلازما المشتقة من دماء الفئران النشطة. كشفت النتائج أن الفئران التي حصلت على دماء جديدة أصبحت أذكى، بحيث تفوقت في اختبارين مختبريين مختلفين للذاكرة، على الفئران التي لا تمارس أي نشاط حركي. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الفئران الخاملة التي تتلقى البلازما من الفئران النشطة عدداً أكبر من الخلايا التي تؤدي إلى ظهور خلايا عصبية جديدة في البنية الدماغية المرتبطة بالذاكرة.