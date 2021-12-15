رسمياً .. أجويرو يُعلن الاعتزال

أعلن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة، عن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، بسبب مشكلة صحية يعاني منها.

أجويرو كشف عن قراره في مؤتمر صحفي عقده في برشلونة، حضرته إدارة النادي والجهاز الفني، وزملائه ومدربه السابق بيب جوارديولا.

وصرح أجويرو: "قررت التوقف عن لعب كُرة القدم، لحظة صعبة جداً لي، اليوم سأتوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية".

وأضاف وعينيه تنهمر منها الدموع: "الطاقم الطبي قرر أن علي التوقف عن اللعب وقبل 10 ايام اتخذت القرار".

وتابع: "أنا فخور وسعيد بمسيرتي، لطالما حلمت بلعب كرة القدم. كان حلمي أن ألعب كرة القدم منذ سن الخامسة. لم أعتقد أبدًا أنني سأصل إلى أوروبا".

وأردف: "أعتذر لأصدقائي واشكرهم على مساعدتي في التطور، أشكر عائلتي التي دعمتني منذ البداية، أريد أن أوضح لكم أنني فعلت كل ما في وسعي لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمل ولكن لم يكن هناك الكثير".

وواصل: "إنه وقت صعب للغاية، إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي. إنها قضية صحية، إنها أفضل قرار بالنسبة لي".

وختم: "لا أعرف ما الذي ينتظرني الآن. أعرف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبونني ويريدون الأفضل لي غادر ورأسي مرفوع".