احذر قصور القلب في فصل الشتاء..!

هل الشتاء هو "موسم قصور القلب"؟ تشير الدراسات إلى أن معدلات الاستشفاء والوفيات من مرض قصور القلب ترتفع خلال فصل الشتاء، يعود هذا لأن الانخفاض السريع في درجة الحرارة يسبب تغيرات فسيولوجية مختلفة تؤدي إلى تفاقم المرض.

يمكن إدارة قصور القلب بشكل فعال من خلال العلاج في الوقت المناسب في مرحلة مبكرة ، واتباع جداول العلاج ، وتعديلات نمط الحياة والفحوصات المنتظمة مع طبيب القلب.

خلال فصل الشتاء ، ترتفع حالات الإصابة بأمراض مثل التهاب الصدر وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم قصور القلب. يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المنخفضة تضيق الأوعية الدموية وتقييد تدفق الدم مما يزيد الضغط على القلب. حيث يتم ادخال حوالي 20-30٪ من مرضى قصور القلب الى المستشفى خلال فصل الشتاء. لذلك ، بالنسبة لمرضى قصور القلب ، فإن العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية إلى جانب إتباع نمط حياة صحي وتعديلات غذائية .

عوامل الخطر لقصور القلب، خاصة في الشتاء:

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يتسبب الطقس البارد في تقلب مستويات ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب. وبالتالي ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دخول المستشفى لمرضى قصور القلب.

تلوث الهواء: خلال فصل الشتاء ، يميل الضباب الدخاني والملوثات إلى الاستقرار بالقرب من الأرض مما يزيد من فرص الإصابة بالتهابات الصدر ومشاكل التنفس. يعاني مرضى قصور القلب عادة من ضيق في التنفس ويمكن أن تؤدي الملوثات إلى تفاقم أعراضهم ، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى في الحالات الشديدة.

قلة التعرق: درجات الحرارة المنخفضة تقلل التعرق. نتيجة لذلك ، قد لا يتمكن الجسم من التخلص من الماء الزائد ويمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في الرئتين ، مما يؤدي إلى تدهور وظيفة القلب لدى مرضى قصور القلب.

نقص فيتامين د: يمنع فيتامين د تراكم الأنسجة الندبية في القلب مما يحمي من قصور القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية. في الشتاء ، بسبب نقص التعرض المناسب لأشعة الشمس ، تميل مستويات فيتامين (د) المنخفضة إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

اعتني بقلبك خلال فصل الشتاء

يجب أن يشجع الوعي حول "تأثير الشتاء" المرضى وعائلاتهم على إيلاء اهتمام أكبر لأعراض قصور القلب وإدارة الحالة من خلال الأدوية المناسبة وتغيير نمط الحياة. يجب على مرضى قصور القلب والأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا توخي الحذر بشكل خاص خلال فصل الشتاء وإدراج النظام التالي:

قم بزيارة طبيب القلب الخاص بك وقم بفحص ضغط الدم

قلل من استهلاك الماء والملح لأننا لا نتعرق كثيرًا أثناء الشتاء.

يجب على مرضى قصور القلب ممارسة الرياضة بانتظام ، ومع ذلك ، يوصى بالتمارين الداخلية لتجنب الظروف الجوية القاسية.

لا تنسَ أدويتك، حتى لو كنت تشعر بتحسن.

احمِ نفسك من أمراض الشتاء - السعال والبرد والإنفلونزا وما إلى ذلك.