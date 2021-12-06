فوائد الزنجبيل مع الليمون ، هذا الشراب اللذيذ الحار والحامض المذاق، يعتبر من المشروبات الشتوية المفضلة لدا العديد من الناس، فبالإضافة إلى طعمه ونكهته المميزة، لهذا المشروب فوائد صحية عظيمة، ويمكن تناوله صباحًا لأنه يعطى إحساس بالنشاط والحيوية، كما أن تناوله مساء له العديد من الفوائد الهامة للصحة والجسم.

ما هو الزنجبيل

الزنجبيل هو عبارة عن نبات مزهر، ينتشر في عدة مناطق منها جنوب شرق آسيا، ويعد من أفضل النكهات التي قد تضاف إلى الأطعمة، وهو واحد من البهارات والتوابل المستخدمة بكثرة في المطابخ العالمية، وهو ينتمي إلى عائلة الزنجبيليات Zingiberaceae، بالإضافة إلى الكركم والعصفر والهيل والخولجان، يستخدم من نبات الزنجبيل الجزء المسمى الجذمور في اصطناع توابل الزنجبيل، وهو جزء من جذع نبات الزنجبيل موجود تحت التربة، ويمكن استخدام الزنجبيل طازجًا، كما يمكن استخدامه مجففًا أو مطحونًا أو على شكل زيوت أو عصائر، وهو موجود بكثرة في وصفات الأطعمة الشهيرة ويضاف إليها لتحسين النكهة، كما يضاف أيضًا إلى الأطعمة المعلبة والمصنعة، ويستخدم في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية.

فوائد الزنجبيل مع الليمون

يمتاز شراب أو كما يسمى شاي الزنجبيل والليمون بعدة فوائد للصحة والجسم والبشرة والجمال، كما يمكن أن تتم إضافة بعض النكهات الأخرى له لتحسين مذاقه، وزيادة فوائده، وإن من أهم فوائد شاي الزنجبيل والليمون لوحده ما يلي:

علاج القيء والغثيان

وهي من الأعراض الهضمية الشائعة والتي قد يكون لها أسباب مثل دوار البحر، أو الحمل أو بسبب بعض أنواع العلاج، ويقوم شاي الزنجبيل والليمون بعلاج سحري لحالات القيء والغثيان، فهو يخفف من هذه الأعراض المزعجة، ويعطي المريض راحة فورية، كما أن شاي الزنجبيل والليمون مشهور منذ زمن كبير بفعاليته الرائعة لعلاج مشاكل هضمية أخرى مثل آلام البطن والإسهال، كما أن له فوائد في التخلص من عسر الهضم.

الحفاظ على وزن صحي

فشراب الزنجبيل والليمون يزيد من إحساس الشبع، ويقلل من الشعور بالحاجة للطعام، ومن المعروف عن الليمون فوائده المذهلة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مقاومة الخلايا له، وإن الزنجبيل والليمون يشكلان مزيجًا رائعًا يساهم بزيادة معدل الاستقلاب وحرق سعرات حرارية إضافية في الجسم.

تحسين مناعة الجسم

فالليمون غني جدًا بفيتامين C والذي يرفع مناعة الجسم، ويحميه من الإصابة بالأمراض كالزكام، كما أن كل من الليمون والزنجبيل غنيان بمركبات مضادات الأكسدة، وهي مركبات هامة جدًا لرفع مناعة الجسم ومحاربة الجذور الحرة التي تشكلها الالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى تخفيف أعراض نزلات البرد مثل السعال والحماية من الأمراض الالتهابية الأخرى.

تحسين وظائف الدماغ

وخاصة وظائف الدماغ المتعلقة بالمعرفة والإدراك، كما أن لشراب الزنجبيل والليمون فوائد في تحسين الذاكرة وتحسين أداء عمليات الدماغ، كما أنه يحسن من صحة خلايا الدماغ ويحارب شيخوخة الدماغ المبكرة ويقي من الإصابة بالزهايمر وخاصة إذا تم تناوله صباحًا.

تحسين صحة القلب

إن لكل من الزنجبيل والليمون فوائد عظيمة لتحسين صحة القلب، وإن تناول هذا المشروب بشكل دائم يحمي القلب من الإصابة بالأمراض، فالليمون غني بفيتامين سي وهو فيتامين هام جدًا لتحسين ورود وتدفق الدم ضمن الأوعية الدموية ويمنع تشكل الخثرات الدموية، وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية أيضًا، كما أن الزنجبيل يعزز من صحة جهاز الدوران، ويمتلك مميزات تجعل منه مادة مضادة للالتهاب، ومضادة لتكدس الصفيحات الدموية، كما أنه له خصائص رائعة في الحفاظ على ضغط الدم، مما يساهم بتعزيز صحة القلب وجهاز الدوران.

تحسين صحة الجسم

فالليمون سهل الهضم، ويمتص بسهولة من قبل خلايا الجسم، كما أنه يساعد في تحسين صحة اللثة والأسنان لغناه بفيتامينات متنوعة، بالإضافة إلى قدرته على تحسين هضم الدهون وتقليل مستويات الدهون الضارة في الدم ورفع مستوى الكوليسترول المفيد، بالإضافة إلى النكهة اللذيذة والتي تجعل أمر تناوله يبعد عن التفكير بالأطعمة الضارة الغنية بالسكريات.

علاج تكيسات المبيضين لدى النساء

وهو إحدى المشروبات القديمة والمعروفة بتأثيرها الكبير على تحسين صحة المبايض والتخلص من الكيسات، فكل من الليمون والزنجبيل مادتان هامتان لتحسين صحة الجسم لمقاومة الالتهابات وضبط مستوى هرمونات الجسم وتقليل كيسات المبيض بشكل كبير.

تحسين المزاج والقدرة على التركيز

بالإضافة إلى دوره الهام والمذهل في تحسين صحة الدماغ للقيام بوظائفه، فلقد وجد أن شراب الليمون والزنجبيل يساهم بشكل كبير في تحسين المزاج ومحاربة التقلبات المزاجية، ويساعد في زيادة قدرة الإنسان على التركيز.

المساعدة في تحسين وظائف الكبد

إن كل من الليمون والزنجبيل له قدرة هائلة في تحسين صحة خلايا الكبد، وتحسين أداء العمليات الاستقلابية التي تتم في الكبد، كما أن شراب الزنجبيل والليمون يساهم بشكل كبير في حماية الكبد من الأمراض والالتهابات المختلفة.

تخفيف الصداع وآلام الجسم المختلفة

وذلك نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة بشكل مركز من الليمون والزنجبيل فإن شاي الزنجبيل والليمون، هام جدًا لعلاج الصداع وآلام الرأس الناتجة عن الشقيقة أو الصداع النصفي، بالإضافة إلى فوائده المذهلة في تخفيف آلام الدورة الشهرية أو ما يسمى آلام عسر الطمث.

فوائد الزنجبيل مع الليمون لتحسين صحة البشرة والشعر

يصنع من الزنجبيل العديد من المستحضرات التجميلية التي تفيد في تحسين صحة البشرة وزيادة نضارتها، وإعادة شبابها، ومن المعلوم أن جمال البشرة مرتبط بجمال الشعر، ومن أهم فوائد شاي الزنجبيل والليمون لصحة البشرة والشعر:

تنعيم البشرة وجعلها خالية من العيوب

يمكن أن يجعل شاي الزنجبيل بالليمون البشرة أكثر إشراقًا ونضارة، فالفوائد الصحية الهامة الموجودة في كل من الليمون والزنجبيل لا تؤثر فقط على صحة الجسم بل تصل إلى البشرة، فهي تمنح المرأة بشرقة مشرقة شابة خالية من العيوب، وذلك بفضل المزيج الرائع من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادة الموجودة في هذا الشراب الرائع، كما أن الزنجبيل يمنح هذا الشراب خصائص إضافية لمحاربة الجراثيم التي قد تسبب مشاكل البشرة وحب الشباب

تحسين صحة الشعر ونموه

إن تناول شراب الشاي والليمون بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتحسين تدفق الدم إلى الشعر، ويزيد من صحة الشعر وجماله، وذلك بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مما يمنح الشعر مظهرًا لماعًا وقويًا، كما أنه يساهم بتقليل نسبة تساقط الشعر، وتحسين صحة الفورة وتقليل ظهور القشرة وتخفيف الحكة.

القيم الغذائية الموجودة في الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل الطازج على مزيج من المعادن والفيتامينات حيث يحتوي ملعقة كبيرة من الزنجبيل على:

8 سعرات حرارية

07 جرام من الكربوهيدرات

12 جم من الألياف الغذائية

11 جم من البروتين

5 جرام دهون

1 جرام سكريات

كما يحتوي على المعادن والفيتامينات التالية:

فيتامين ب3 و ب6.

حديد.

البوتاسيوم

فيتامين سي

المغنيسيوم

الفوسفور

الزنك

حمض الفوليك

الريبوفلافين

النياسين

القيم الغذائية الموجودة في الليمون

يحتوي الليمون على نسبة قليلة جدًا من الدهون والبروتينات، حيث يتكون بشكل أساسي من السكريات بنسبة 10 بالمئة والماء بنسبة 90 بالمئة، ويحتوي كمية كبيرة من الألياف مثل البكتين حيث يمكن لألياف البكتين القابلة للذوبان أن تساهم في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء هضم السكريات البسيطة والمعقدة.

والعناصر الغذائية الموجودة في 100 غرام ليمون طازج هي:

سعرات الحرارية 29

ماء 89٪

بروتين 1.1 جرام

كربوهيدرات مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز 9.3 جرام

سكريات أخرى 2.5 جرام

ألياف: 2.8 جرام

دهون: 0.3 جرام

أما بالنسبة إلى الفيتامينات و المعادن يحتوي الليمون مجموعة منوعة من الفيتامينات والمعادن هي:

فيتامين سي وهو فيتامين ضروري ومضاد أكسدة هام جدًا، كما إنه مهم لتحسين المناعة وصحة الجلد.

البوتاسيوم وله آثار هامة في تحسين صحة القلب وتخفيض مستويات ضغط الدم.

فيتامين ب 6 الضروري لصحة الأعصاب واستقلاب الأغذية.

كيف يمكن تحضير شراب الشاي والليمون

إن شراب الشاي والليمون سهل التحضير ولذيذ المذاق كما أنه هام جدًا لصحة الجسم، ويمكن تناوله باردًا أو فاترًا، وفيما يلي طريقة تحضير شراب الليمون والزنجبيل:

مكونات شراب شاي الزنجبيل والليمون

نحتاج لتحضير شراب الزنجبيل والليمون المكونات التالية:

شريحتان من الليمون الطازج أو أكثر حسب الرغبة.

نصف كوب من الزنجبيل المقطع إلى شرائح.

نصف كوب عسل نحل.

طريقة تحضير شراب الزنجبيل والليمون

لتحضير شراب الزنجبيل والليمون يتوجب اتباع الخطوات التالية:

موج جميع المكونات السابقة في وعاء. ويفضل أن يكون زجاجي.

ترك الخليط لفترة 12 ساعة حتى يمتزج بشكل جيد وتعطي شرابًا أسمك.

إضافة ملعقة أو ملعقتين من المزيج السابق إلى كوب ماء فاتر والتمتع بالطعم اللذيذ.

كما يمكن تحضير شاي الزنجبيل والليمون بطريقة أخرى، وذلك بإضافة قطعة من الزنجبيل ونصف كوب من عصير الليمون إلى ماء مغلي، وتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة إلى عشرة دقائق.

بعض إرشادات تناول شراب الشاي والليمون

شراب الشاي والليمون مفيد جدًا للجسم، وقد تتضاعف فوائده باتباع الخطوات التالية:

للحصول على أكبر فائدة يفضل تناول شاي الزنجبيل والليمون فاترًا صباحًا على معدة فارغة.

لإنقاص الوزن يفضل تناوله صباحًا ومساءً قبل الوجبة بنصف ساعة.

لتحسين مقاومة الجسم للالتهابات يفضل إضافة مسحوق الكركم لشاي الزنجبيل والليمون.

لتحسين صحة الجسم يفضل إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ما هي الآثار الجانبية لشراب الليمون والزنجبيل

ليس هنالك العديد من الآثار الضارة الناجمة عن شرب شاي أو شراب الزنجبيل والليمون، ولكن هنالك بعض التحذيرات الواجب اتباعها:

من الآثار الجانبية هو الإصابة حرقة معدة خفيفة أو اضطراب في المعدة نتيجة الطعم الحامض لليمون والطعم حار للزنجبيل والذي قد يؤثر على المعدة.

يشكو بعض الناس من حساسية من الزنجبيل أو الليمون معًا، وقد ظهر لديهم طفح جلدي ومشاكل معوية.