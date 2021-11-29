الصحة العالمية: خطر متحورة "أوميكرون" مرتفع للغاية

صفت منظمة الصحة العالمية اليوم، الإثنين، ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" بأنه يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "أوميكرون"، التي رصدت أول مرة في جنوب القارة الأفريقية، كانت "متحورة مختلفة بدرجة كبيرة تحتوي على عدد مرتفع من النسخ... بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال الهروب المناعي وزيادة انتقال العدوى".

وحذّرت في مذكرة تقنية من أن "احتمال انتشار أوميكرون بشكل إضافي على المستوى العالمي كبير". لكنها أكدت أن أي وفيات لم تسجّل بعد جرّاء هذه المتحورة.

ولفتت المنظمة إلى أنه حتى وإن ثبت أن المتحورة ليست أخطر أو مميتة أكثر من سابقاتها، إلا أنها إذا كانت تنتقل بسهولة أكبر فستتسبب بمزيد من الإصابات والضغط على الأنظمة الصحية، ما يعني المزيد من الوفيات.

وقالت المنظمة الأممية إنه "إذا أدت أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكورونا، فستكون العواقب وخيمة"، وخلصت إلى أن "تقييم الخطر العالمي المرتبط بالمتحورة الجديدة المقلقة أوميكرون مرتفع للغاية".

كما حضت على تسريع حملة التطعيم ضد كورونا، خصوصا في أوساط الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر. لكنها حذّرت من منع السفر، معربة عن قلقها من أن يكون حظر السفر من دول كانت أول من رصد المتحورات قد يكون غير منصف ويثني السلطات عن مراقبة تطور الفيروس.

ويرجح أن يؤدي ظهور المتحورة الجديدة إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا، الأسبوع الحالي، بثلاثة أضعاف، وفق ما جاء في تحذير صدر عن كبير علماء الأوبئة في البلاد، اليوم. وقال الطبيب سليم عبد الكريم، في إيجاز صحافي لوزارة الصحة عقد عبر الانترنت، إنه "أتوقع أن نتجاوز 10 آلاف إصابة يومية بحلول نهاية الأسبوع".