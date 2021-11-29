الفول السوداني خطير على صحة الإنسان

كشفت اختصاصية التغذية الروسية، سفيتلانا بانتشينكو، عن أنواع المكسرات الأكثر ضرارا على صحة الإنسان، وذلك بسبب التأثيرات التي يمكن أن تنتج عنها.

وقالت بانتشينكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تشكل بعض المكسرات ضرارا كبيرا على صحة الإنسان وبينها الفول السوداني الذي يتسبب عند الكثيرين بالحساسية المفرطة".

وبحسب الخبيرة فإن "الفول السوداني ينمو في الأرض وغالبا ما يتعرض لتأثيرات مختلفة أبرزها العفن القابع من الأرض والذي بدوره يعتبر خطيرا على صحة الإنسان ككل".

وأشارت الاختصاصية إلى أن "المكسرات والفول السوداني تحتوي على حمض الفيتيك، والذي يتعارض مع امتصاص عدد من العناصر الكيميائية من الطعام أبرزها الحديد. لذلك من الأفضل نقع المكسرات النيئة لعدة ساعات قبل تناولها ثم تجفيفها".