كيف تعرف حالتك الصحية من أظافرك؟

ادعت خبيرة أن الأظافر يمكن أن تكشف ما إذا كان شخص ما يعاني من حالات صحية أساسية، أبرزها الإصابة بأورام سرطانية.

وشاركت فنية الأظافر، والتي ذكرها موقع "نيويورك بوست" باسم ميغان، ست علامات مختلفة يجب البحث عنها في الأظافر، والتي يمكن أن تشير إلى حالات صحية مختلفة قد لا يكون الشخص على علم بوجودها.

خطوط داكنة

قالت ميغان إن الخطوط الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر إلى طرفه يمكن أن تشير إلى الأوعية الدموية المكسورة أو الصدفية أو حتى الورم الميلانيني.

وأوضحت في مقطع فيديو حديث: "نشرنا صورة على إنستغرام في الصالون الخاص بنا لجميع العلامات المختلفة على الأظافر وما تعنيه".

وأشارت إلى أنه: "طالبنا إحدى عملائنا بالذهاب لمقابلة طبيبها العام. كان لديها خط داكن، قادم من جذور أظافرها وصولا إلى الطرف وتشقق قليلا في النهاية، ولم ينم بشكل صحيح".

وتابعت ميغان أن هذا الخط البني كان علامة على سرطان الجلد لدى العميلة، لكنها أوضحت أن مثل هذه الخطوط ليست دائما خطيرة.

وقالت: "يمكنك الحصول على خطوط مشابهة لهذا إذا كانت بشرتك داكنة، لا داعي للذعر على الفور وتعتقد أن هناك شيئا أكثر خطورة يحدث. يمكن أن يكون بسبب الصبغة في بشرتك".

وأضافت الدكتورة كارول كوبر أن هذه الخطوط يمكن أن تكون ناتجة عن إصابة الإصبع، والذي يسبب غالبا نزيفا تحت الظفر.

وأوضحت: "يمكن أن تكون المنطقة الداكنة الموجودة أسفل أحد الأظافر علامة على الورم الميلانيني، خاصة في حالة عدم وجود صدمة".

تعجر الأصابع

يحدث تعجر الأصابع عندما تتضخم أطراف الأصابع وتنحني الأظافر حول أطراف الأصابع، حيث يعد تعجر الأصابع أحيانا علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ما قد يشير إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الرئة.

ونصحت ميغان مؤخرا واحدة من عملائها، وفقا للتقرير، بالذهاب إلى الطبيب وفحص نفسها بحثا عن مشاكل الرئة، حيث بدا أن أظافرها أصبحت متضخمة.

وقالت الدكتورة كوبر: "في هذه الحالة بالذات، من الصعب معرفة ما إذا كانت الأظافر متضخمة حقا لأنها تضررت بشدة بسبب الأظافر الاصطناعية.

وأوضحت: "في تعجر الأصابع، تنحني الأظافر لأسفل وتصبح كذلك أعرض، وغالبا ما تبدو أطراف الأصابع بأكملها أكبر حجما وأكثر غموضا. ويحدث التعجر في العديد من الحالات التي يكون فيها نقص الأكسجين في الجسم، مثل أمراض القلب الخلقية وأمراض الرئة المزمنة بما في ذلك التليف الكيسي وخراج الرئة أو سرطان الرئة. ويمكن أن يحدث أيضا في تليف الكبد وأحيانا مع سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين".

وأضافت: مع ذلك، الأظافر المتعرجة هي في الحقيقة مشكلة خطيرة فقط عندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى، بما في ذلك السعال أو فقدان الوزن أو ضيق التنفس.

خطوط بو

الحواف الأفقية في الأظافر، والمعروفة باسم خطوط بو، هي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر، مشكلة نتوءات أفقية عبر الظفر.

وينص موقع Healthline الصحي على أن هذه الخطوط يمكن أن تكون ببساطة نتيجة لنتش الأظافر أو الحصول على مانيكير سيئ.

ولكن إذا كانت لديك هذه الخطوط عبر أكثر من ظفر واحد ، فإن Healthline تنص على أن "السبب هو على الأرجح مرض جهازي".

ويمكن أن تشير هذه العلامات إلى مشاكل في الكلى أو مشاكل الغدة الدرقية أو حتى النكاف.

وأضافت الدكتورة كوبر: "في الواقع، أي مرض شديد أو إجهاد شديد يمكن أن يتسبب في ظهور خط أفقي عميق ينمو في النهاية".