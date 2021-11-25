طرق فعالة لعلاج التهاب المفاصل ..!!

أسباب التهاب المفاصل التي قد تصدمك التهاب المفاصل مرض يمكن أن يصيب أي شخص في أي وقت، في حين أن الشيخوخة يمكن أن تكون عامل خطر كبير ، إلا أن هناك حالات يصاب فيها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا بهذه الحالة ، حتى أن بعضهم في الثلاثينيات من العمر.

على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا ، فإن التهاب المفاصل عند الأطفال هو أيضًا ظاهرة شائعة تُعرف باسم التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة أو التهاب المفاصل عند الأطفال - النوع الأكثر شيوعًا هو التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال (JIA).

وفقًا لشبكة RA العالمية ، 2021 ، هناك أكثر من 350 مليون شخص حول العالم يعاني من التهاب المفاصل، وهو أمر مقلق للغاية ، نظرًا لعدم وجود طريقة محددة لتحديد سبب حدوث ذلك في البداية. ومع ذلك ، دعونا نتعمق في الأنواع الشائعة وأسبابها.

أنواع التهاب المفاصل الشائعة التي يجب أن تعرفها

التهاب المفاصل هو التهاب يصيب المفاصل ، وهو اضطراب شائع يسبب الألم وعدم الراحة. قد تحدث في القدمين واليدين والوركين والركبتين وأسفل الظهر وأجزاء أخرى من الجسم أيضًا.

ومع ذلك ، فإن التهاب المفاصل مصطلح شامل لأكثر من 100 مشكلة مختلفة في المفاصل. ومع ذلك ، فإن بعض أنواع التهاب المفاصل الأكثر شيوعًا هي كما يلي:

هشاشة العظام - تحدث هذه الحالة عند الإفراط في استخدام المفاصل ، مما يؤدي إلى "البلى والتلف".

التهاب المفاصل الروماتويدي - RA هو أحد أمراض المناعة الذاتية ، حيث يهاجم الجهاز المناعي أجزاء مختلفة من الجسم ، وخاصة المفاصل.

التهاب المفاصل الصدفي - يعاني المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي من التهاب الجلد والمفاصل.

النقرس - هذه الحالة ناتجة عن تكوين بلورات حمض اليوريك في المفصل.

التهاب المفاصل عند الأطفال - التهاب المفاصل عند الأطفال هو اضطراب يصيب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل .. وهو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة المحيطة بالمفاصل.

بالنظر إلى أن التهاب المفاصل يمكن أن يكون من عدة أنواع ، يمكن أن تختلف الأسباب من شخص لآخر ، الذين يتعاملون مع نوع معين من المرض.

وجود تاريخ عائلي لأمراض المناعة الذاتية يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

كما ذكرنا أعلاه ، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية يحدث عندما يصبح جهاز المناعة في الجسم "مرتبكًا" بعد الإصابة ويهاجم أنسجة الجسم ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل. ينتشر هذا إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يتسبب في مزيد من الضرر أكثر من أي وقت مضى. في حين أن السبب الدقيق لهذه الحالة لم يتم تأكيده بعد ، يعتقد الخبراء أن التاريخ العائلي لـ RA أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لهذه الحالة.

يمكن أن تكون السمنة أحد عوامل الخطر

أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هو هشاشة العظام ، والذي يحدث عند الإفراط في استخدام المفاصل ويؤدي إلى التآكل والتمزق. على الرغم من أنه عادة ما يكون نتيجة الشيخوخة ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب السمنة.

وفقًا للخبراء ، يمكن أن تكون السمنة سببًا مهمًا للإصابة بهشاشة العظام ، حيث يُقال إن الحالة تضغط كثيرًا على المفاصل. مناطق المفاصل التي تتحمل معظم الوزن مثل الوركين والقدمين والركبتين ، هي أكثر الأماكن شيوعًا في الجسم التي تتأثر. قد تشمل الأعراض ، ألمًا في المفاصل ، وألمًا أثناء المشي ، وتيبسًا حتى أثناء الراحة ، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية مثل ارتداء الملابس ، وتمشيط شعرك ، وصعود السلالم وغير ذلك.

الإجهاد المتكرر على المفاصل أو الإصابات قد يؤدي إلى التهاب المفاصل

عندما تبدأ مفاصلك بالاهتراء ، فهذا يعني أنك تعاني من هشاشة العظام. في حين أن العمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا لهذه الحالة ، فإن إصابة مفصلية معينة تكسر أنسجة الغضروف يمكن أن تسبب أيضًا هشاشة العظام. الغضروف عبارة عن نسيج ضام مرن يساعد على حماية المفاصل من الضغط الخارجي المفرط. ومع ذلك ، بمجرد أن يبدأ في التآكل ، قد يضعف المفاصل.

التدخين أو قلة النشاط البدني يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالمرض

يمكن أن تسبب عوامل نمط الحياة أيضًا التهاب المفاصل. يُعتقد أن التدخين و / أو اتباع نمط حياة خامل يجعلك أكثر عرضة لأنواع مختلفة من التهاب المفاصل. على الرغم من عدم وجود دليل قاطع ، يقال إن التدخين يقلل من وظائف المناعة ، وهو ما يرتبط أيضًا بتطور التهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من هذه الحالة ، قد يؤدي التدخين إلى تفاقم الأعراض والتشخيص ، كما ورد في دراسة عام 2014 من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن.