نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2021 على الرابط https://www.cairogovresults.com

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2021 ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم التي كتابها بعد عمليات بحث واسعة من الطلبة وأولياء الامور على محرك جوجل الشهير ، سنتعرف على رابط الاستعلام حول نتيجة الصف السادس الابتدائي وكانت وزارة التربية التعليم قد اعلنت عن الانتهاء من هذه الامتحانات منذ مدة طويلة ، فيما يبحث الطلاب عن النتيجة حتى يشعرون بالاطمئنان وحتى يمكنهم التقديم في المرحلة الإعدادية بكل سهولة ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة من المقالات التي يخصصها الفريق حول الاجابة عن استفسارات الجمهور .

وفي سطور هذه المقالة الرائعة بشان نتيجة الصف السادس الابتدائي سوف نقدم لكم بعض التفاصيل الخاصة بهذه النتيجة حتى يمكنكم الحصول عليها بسهولة ، لذلك ندعوكم إلى المتابعة والقراءة حتى النهاية .

وزير التربية والتعليم قال في تصريح صحفي : "إن جميع النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي سوف تظهر خلال الأيام القادمة".

ونشير هنا إلى أن جميع الدرجات ورصد للدرجات وعمليات التصحيح لم تنتهي بعد لذلك لك يتم حتى الآن ظهور النتائج .

هذا الأمر جعل كل أولياء الأمور في حالة انزعاج ، ولكن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات على قدم وساق حتى يتم ظهور النتائج حلال الأيام القادمة .

والآن يتم إعداد كشف بقائمة اسماء الطلاب ويتم فيها رصد درجاتهم والمجموع الذي حصلوا عليه أيضا ونستكمل معكم في الموضوع بشأن نتيجة الصف السادس الابتدائي .





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي :

سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي، ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح .

وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة لابد من الدخول على رابط بوابة التعليم الاساسي وهو ( https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages ) ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي بين السكان .

وبعد الدخول على الرابط يترتب النقر على كلمة نتيجة المراحل الأساسية، ثم النقر على كلمة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك المطلوبة وهي الرقم القومي كاملا ويجب أن يحب صحيحا ويتم كتابته من الشمال إلى اليمين.

كما يترتب كتابة الاسم رباعي ، ورقم الجلوس بشكل صحيح ايضا، قم بالنقر على كلمة عرض النتيجة .

وأخيرًا سوف تظهر لك الدراجات التي حصلت عليه في جميع المواد

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي :

أولاً: قم بالدخول الي موقع بوابه نتائج التعليم الاساسي وهو مذكور في الاعلى ثم أملئ الخانات المطلوبة مثل الرقم القومي الطالب والاسم بالكامل

ثانيًا: وبعدها قم تحديد كلمه الصف السادس الابتدائي من خلال المكان المخصص لها

ثالثًا: ثم حددت الفصل الدراسي الثاني من خلال المكان المخصص لها

رابعًا: وفي الخطوة الاخيرة ، قم بالضغط على زر على عرض النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة بالكامل وبالتفاصيل لجميع المواد فور اعتمادها .