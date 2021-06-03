ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخبارية رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 والذي سيعلن عنه قريبا جدًا في الجمهورية.

حتى الآن لم يتم الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في أي من المحافظات الا ان محركات البحث تشهد بحثًا متزايدًا خلال الوقت الحالي.

ومن المقرر ان يعلن عن النتائج خلال الايام المقبل في جميع المحافظات حيث أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لم ينتهي بعد.

ويباشر المصححين اعمالهم على قدما وساق من اجل الانتهاء من تصحيح جميع اوراق الاجابات الخاصة بالطلبة واعداد كشوف بأسماء الطلبة والمجموع الذي حصلوا عليه.

وبعد أن يتم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني من قبل المديريات التعليمية المختلفة استعدادا لرفعها عبر موقع بوابة التعليم الاساسي.

خطوات فحص نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 على رابط الوزارة من خلال التالي: