أسباب تنميل القدم

يشعر الانسان بشكل متواصل بتنميل والخدر في القدمين لدرجة انها تجعلنا غير قادرين على الوقوف أو حتى الراحة لفترة من الوقت.

ما هو تنميل القدم؟

هو شعور بالوخز في القدم يجعلك تفقد القدرة على الإحساس الكامل بها ويسبب عدم التوازن، وقد يكون هذا الشعور مؤقت بسبب حالة عابرة أو قد يكون مستمر بسبب مرض مزمن، ويحدث ذلك بسبب بعض الحالات التي يمكن أن تؤثر على أعصاب القدم بطريقة سلبية، أو بسبب ضعف الدورة الدموية في القدمين.

أعراض تنميل الرجل

نقدم لكم بعض الأعراض التي يمكن أن تصاحب الشعور بالوخز والتنميل في الرجل والأصابع وتشمل:

الشعور بالحرقان في القدم

الشعور بالحكة

الشعور بالتنميل في الساق كلها

الطفح الجلدي

الشعور بالألم عند المشي

هذه الاعراض قد تصاحب الوخز والتنميل بسبب الإصابة بحالات طبية مختلفة، ولكن هناك أيضا عدة أعراض يجب معها التوجه للطوارئ إذا ظهرت بجانب التنميل والوخز لأنها قد تكون مهددة للحياة، مثل:

الشعور بالتشوش وفقدان الوعي

صعوبة التنفس

صعوبة المشي

الدوار والدوخة

الشعور بالتنميل بعد إصابة في الظهر

فقدان التحكم في البول أو البراز

تغيرات في الرؤية او فقدان الرؤية

الشلل

التحدث بطريقة غير مفهومة