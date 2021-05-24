أسعار صرف الدولار والعملات امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 .. تراجع السعر

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 ، تراجعًا ، حيث خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي ارفقنا بها أسعار الصرف حيث هبط الدولار مقابل الليرة السورية ، عند فتح تعاملات اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3060 ليرة للشراء، و3140 ليرة للبيع، في ظل الحرب الدائرة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طوال .

هذه المقالات التي يصيغها الفريق تسجل قبولاً كبيرًا من قبل المواطنين السوريين ، لمعرفة سعر الصرف، فيما يتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق .

البنك المركزي شدد على ضرورة أن يمتنع المواطنين السوريين عن شراء النقد الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم ، حسب ما جاء في وسائل الاعلام المحلية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء 25 – 5 - 2021

سعر الدولار مقابل الليرة السورية سجل امس ، عند فتح تعاملات الخاصة بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سجل هبوط نحو 3045 ليرة للشراء ، و3125 ليرة للبيع ، فيما يتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وفي البنوك الرسمية، بقي السعر الدولار مستقرا عند 2512 ليرة سورية.

إليك سعر اليورو والإسترليني :

أمس، سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الخاصة بالسوق الموازية (السوداء) نحو 4299 ليرة للشراء، و4423 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، في التعاملات غير الرسمية (السوداء)، نحو 3704 ليرات للشراء، و3807 ليرات للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، فقد سجل لدى السوق الموازية 826 ليرة للشراء، و851 ليرة للبيع ، بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية، نحو إلى 810 ليرات للشراء، و834 ليرة للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، عند مستوى 10123 ليرة للشراء، و10415 ليرة للبيع.