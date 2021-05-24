سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 24 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، والذي زاد مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

وهبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3060 ليرة للشراء، و3140 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي 3723 ليرة للشراء، و3825 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 4321 ليرة للشراء، و4444 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي 814 ليرة للشراء، و838 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 830 ليرة للشراء، و855 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي 10173 ليرة للشراء، و10465 ليرة للبيع.