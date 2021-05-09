رسميا تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse على أجهزة الاندرويد .. نسخة أصلية

رسميا تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse على أجهزة الأندرويد ، وأعلن المدير التنفيذي بأول دافيسون عن إمكانية تنزيل تطبيق كلوب هاوس للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد ، حيث بدأ مستخدمو هذا النظام الشهير بالبحث عن رابط تحميل المنصة المخصصة في تبادل الدردشة الصوتية حيث حققت نسبة تنزيلات عالية جدًا في وقت موقت ، وهنا ستمكن كافة المستخدمين من تنزيل تطبيق كلوب هاوس ، ندعوك إلى متابعة المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا حتى النهاية .

واستطاعت المقالة ان تضع رابط تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse الجديد على أجهزة الاندرويد ، علمًا أن هذا التطبيق الامريكي حظي بسمعة واسعة في العالم في زمن موقت مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعية الأخرى .

وكانت منصة كلوب هاوس قد أصدر نسختها الاولى على هواتف آيفون ، وبعد نجاحه طالب مستخدمو الأندرويد بتوفير نسخة على أجهزتهم ، ونشير هنا إلى أنه لا يمكن البدء في استخدامه إلّا بعد التوصل بدعوة مسبقة من مستخدم نشط في التطبيق .

وصلت القيمة السوقية لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse الذي لم يصدر سوى في أبريل/نيسان 2020 إلى مليار دولار أمريكي، خصوصا بعد دعم شركة أندريسن هورويتز لملاك التطبيق بـ100 مليون دولار مؤخرا.

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

ويعد تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين فقط، في حين، بات الأصدقاء والمعارف يطلبون الدعوات من بعضهم البعض للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس ، ليستكشفونه ويقضوا فيه ساعات طوال.

وفي عام 2020 ، اطلقت Alpha Exploration Co تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ، وفي يناير 2021 ، وصل التقييم عليه إلى مليار دولار، علمًا أنه لم يكسب دولاراً واحداً حتى الآن . وأطلقه بأول دافيسون وهو موظف لسابق في "غوغل روهان سيث.

ولقد حصل دافيسون ، وق تقارير إعلامية ، على تمويل أولي قدره 12 مليون دولار من صندوق التمويل الاستثماري أندرسون هورو ويتز .

وعن الدردشة الصوتية الجماعية في كلوب هاوس ، هي ببساطة تكون حينما تدخل التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث.

واستكمالاً للسابق ، أو حينما ينشئ غرفة للتحدث فيها مع أصدقائك أو مع من يشاركك اهتماماتك ، ومن ينشئ الغرفة يصبح هو مسؤول الغرفة .

تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse لأجهزة آيفون :

وهنا نشير إلى أن تحميل تطبيق كلوب هاوس 2021 يكون من خلال متجر التطبيقات الإلكترونية التابع لأبل آب ستور وهو

(https://souqplay.net/clubhouse/).

تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse أندرويد :

ولتحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse على نظام أندرويد من متجر جوجل ، يترتب عليك نسخ هذا الرابط ولصقه على محرك جوجل (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clubhouse.app&fbclid )

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