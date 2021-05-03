دعاء في ليلة القدر مكتوب وطويل

دعاء طويل في ليلة القدر المباركة ، ولقد ارفقنا لكم دعاء ليلة القدر مكتوب طويل وفي هذه الأيام المقاربة يحرص المسلمون على التضرع إلى الله عزوجل بالدعاء وطلب قضاء حاجاتهم ونيل ثواب أجر الليلة التي قال الله عزوجل :"خير من ألف شهر"، ولقد وضعنا لكم سور تقرأ في هذه الليلة .

وقام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي هي بعنوان دعاء طويل في ليلة القدر العظيمة ، حتى يتمكن المسلمين من التضرع به إلى الله عزوجل ، في هذه الليلة المباركة .

دعاء ليلة القدر :

أولا: اللهم إني استودعك ليلة القدر، اللهم إني استودعك كل دعوة دعوتها وفوّضتها إليك، يا ربّ إني أستودعك أيامي، يا ربّ أرني فيها ما يسرّ قلبي وابعد عني وعن أبنائي ما يضرنا.

ثانيا: اللهم إن هذه الليلة خير لياليك؛ فارزق اللهم خير ما بعدها، وجنّبنا شره.

يُستحب الإكثار من قول: لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن الصلاة علي النبي محمد -صلي الله عليه وسلم-، ومن الدعاء، والاستغفار، والتوبة إلي الله.

ثالثا: اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا، اللهم بدل أقدرانا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان، اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

رابعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالديَّ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه، اللهم أطل في عمر أبي وأمي وارزقهم الصحة والعافية، يارب ارزقني دعوات أمي ودعوات أبي واحفظهم ولا تحرمني من حنانهم، اللهم فرح قلوبهما واشرح صدورهما.

دعاء طويل في ليلة القدر ( مكتوب ) :

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”. اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

دعاء ليلة القدر في رمضان 2021 وسور القرآن التي تقرا وموعد بدأها وفضلها





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