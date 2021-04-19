دعاء ليلة القدر في رمضان 2021 وسور القرآن التي تقرا وموعد بدأها وفضلها

دعاء ليلة القدر في رمضان 2021 ، وفي أواخر الأيام العشر من رمضان الكريم يبدأ الصائمون بالاعتكاف في المساجد والتي تتميز بأن إحدى الليالي هي ليلة القدر الذي قدسها الله عزوجل وجعل لها آية خاصة بها في القرآن الكريم وقارنها بانها بألف شهر كما يحرص المسلمون في العالم على اقامتها والتضرع إلى الله بالدعاء وقراءة سور من القرآن ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم ارفقنا لكم دعاء ليلة القدر والسور التي تقرأ فيها .

ولاقت المقالة التي هي بعنوان ليلة القدر في رمضان 2021 قبولاً واسعًا من المسلمون الذي يبحثون على مواقع الانترنت دعاء ليلة القدر ، كما سنتعرف على بدء موعد الليلة العظيمة وفضل قيامها .

وفي ليلة القدر في أواخر أيام رمضان العشر ، تتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتسلم على المؤمنين الصائمين في ليلة القدر، وتستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة، وليلة القدر فضائل كثيرة كما ذكرها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

دعاء ليلة القدر في رمضان :

دعاء ليلة القدر الأول :"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ" .

دعاء ليلة القدر الثاني :"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي."

دعاء ليلة القدر الثالث : "اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم".

دعاء ليلة القدر الرابع :" اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.".

دعاء ليلة القدر الخامس :"اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

دعاء ليلة القدر سادسًا :"اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة".

دعاء النبي محمد –صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر :

وعن السيدة عائشة – رضي الله عنها – قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) – صحيح الترمذي. … اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني.

وقت بدأ ليلة القدر :

"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"، كما قال علماء الشريعة.

فضل قيام ليلة القدر :

السور من القرآن تقرأ في ليلة القدر المباركة :

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