قيمة مقدار زكاة الفطر في مصر بشهر رمضان المبارك 2021 .. وإليك موعد اخراجها

قيمة إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك 2021 - 1442 ، ولقد أعلنت دارة الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر 2021 ، حيثُ يحرص المسلمون في الجمهورية العربية المصرية إلى إخراج زكاة الفطر ، ولقد رصنا عمليات بحث عالية من تساؤلات حول معرفة هذه القيمة ، إذ قام فريق فلسطين اليوم بوضع شروط واحكام الزكاة وأيضا قيمتها ، تابع معنا .

هذه المقالة التي نشرت اليوم الاحد الموافق 2 مايو 2021 لاقت اهتمامًا واسعًا من قبل المصرين حول معرفة قيمة إخراج زكاة الفطر 2021 في رمضان ، كما ان ليالي العشر الاواخر تتضمن ليلة مباركة وهي ليلة القدر .

موعد اخراج زكاة الفطر :

ويتم إخراج زكاة الفطر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحديدا في اليوم الأخير من شهر رمضان او اخر يومين، على ان يتم إخراجها قبل حلول اليوم الأول من عيد الفطر.

ولا يجوز اخراج الزكاة الخاصة بعيد الفطر في أول أيام عيد الفطر، وذلك تبعا لما ذكر عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، على ان يحل علينا عيد الفطر المبارك يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021.

قيمة زكاة الفطر 2021 في مصر :

مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أعلن في بيان له، عن قيمة مقدار زكاة الفطر في مصر لهذا العام 2021 بـ15 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن "هذا المبلغ جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عنه لمن أراد".

وأخذت دار الافتاء برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب وفق المفتي علام، وتابع: وذلك "تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك".

وتعادل قيمة زكاة الفطر 2.5 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه أغلب قوت أهل مصر، حسبما جاء في بيان مفتي الجمهورية المصرية .

قيمة زكاة الفطر من النقود في عمان2021 :

وبحسب بيان دار الإفتاء في عمان فقد حددت القيمة اللازمة من زكاة الفطر التي يجب إخراجها، نحو 1.50 دينار عماني عن كل فرد.

وأوضحت أن هذه القيمة تعادل سعر الكيلو من الحبوب المختلفة، مثل القمح او الأرز او غيرها من الحبوب الشهيرة، او من خلال أيضا سعر الحليب والدقيق.

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية 2021 :

وأعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن قيمة مقدار زكاة الفطر لهذا العام عن شهر رمضان 1442 هجرية 2021 :

وقالت إن "مقدار زكاة الفطر هذا العام نقداً هي 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد"، موضحةً بأنه يجوز إعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد.

وأضافت درات الإفتاء السعودية: أنه يمكن تقسيمها على أكثر من فرد، وأوضحت بأنه إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة يُفضل أن يتم تقسيمها على أكثر من فرد.

وأشارت إلى أنه يمكن اخراج مقدار زكاة الفطر عبر حبوب بالصاع، والصاع يساوي مقدار إناء من الشراب أو الطعام، ويقدر الصاع بحوالي 4 حفنات في كف اليدين، والصاع يساوي حوالى 3 كيلو جرام.

حكم اخراج زكاة الفطر :

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»... عرض المزيد