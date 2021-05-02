قيمة اخراج زكاة الفطر من النقود 2021 في السعودية وعمان ومصر وفلسطين .. وموعد اخراجها

قيمة اخراج زكاة الفطر من النقود 2021 في السعودية وعمان ومصر وفلسطين ، وفي شهر رمضان المبارك تزايدت تساؤلات عدة من قبل المسلمون عن قيمة زكاة الفطر ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة للإجابة عن تلك القيمة لإخراجها في الوقت الصحيح المحدد من كل عام ، قبل موعد عيد الفطر السعيد المتوقع يوم الخميس الموافق 13-5-2021 ، فكل عام وانتم بألف خير .

ولاقت هذه المقالة التي هي بعنوان قيمة اخراج زكاة الفطر من النقود في عمان والسعودية اهتمامًا كبيرًا من قبل المسلمين حرصًا منهم على تأدية هذه الفريضة في الأيام العشر الأخير من الشهر الفضيل ، كما وضعنا لمحكم اخراج زكاة الفطر .

حكم اخراج زكاة الفطر :

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

شروط اخراج زكاة الفطر :

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

موعد اخراج زكاة الفطر :

ويتم إخراج زكاة الفطر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحديدا في اليوم الأخير من شهر رمضان او اخر يومين، على ان يتم إخراجها قبل حلول اليوم الأول من عيد الفطر.

ولا يجوز اخراج الزكاة الخاصة بعيد الفطر في أول أيام عيد الفطر، وذلك تبعا لما ذكر عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، على ان يحل علينا عيد الفطر المبارك يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021.

قيمة زكاة الفطر من النقود في عمان2021 :

وبحسب بيان دار الإفتاء في عمان فقد حددت القيمة اللازمة من زكاة الفطر التي يجب إخراجها، نحو 1.50 دينار عماني عن كل فرد.

وأوضحت أن هذه القيمة تعادل سعر الكيلو من الحبوب المختلفة، مثل القمح او الأرز او غيرها من الحبوب الشهيرة، او من خلال أيضا سعر الحليب والدقيق.

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية 2021 :

وأعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن قيمة مقدار زكاة الفطر لهذا العام عن شهر رمضان 1442 هجرية 2021 :

وقالت إن "مقدار زكاة الفطر هذا العام نقداً هي 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد"، موضحةً بأنه يجوز إعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد.

وأضافت درات الإفتاء السعودية: أنه يمكن تقسيمها على أكثر من فرد، وأوضحت بأنه إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة يُفضل أن يتم تقسيمها على أكثر من فرد.

وأشارت إلى أنه يمكن اخراج مقدار زكاة الفطر عبر حبوب بالصاع، والصاع يساوي مقدار إناء من الشراب أو الطعام، ويقدر الصاع بحوالي 4 حفنات في كف اليدين، والصاع يساوي حوالى 3 كيلو جرام.

مقدار زكاة الفطر من الحبوب بالكيلو في السعودية :

أولاً: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من حبوب الزبيب تعادل واحد كيلو و640 جرام

ثانيًا: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الدقيق تساوي 2 كيلو جرام

ثالثًا: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الحمص تساوي 2 كيلو جرام

رابعًا:: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من العدس تعادل 2 كيلو و100 جرام

خامسًا: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الأرز تعادل 2 كيلو و300 جرام

ثامنًا: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من القمح تساوي 2 كيلو و40 جرام

سابعًا: مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من اللوبيا تعادل 2 كيلو و60 جرام

إليك منصة زكاتي السعودية :

وتعتبر منصة زكاتي في المملكة من المنصات الهامة التي تساعد على إخراج الزكاة في المملكة، عن طريق حساب زكاة الفطر والمساعدة في إخراجها إلى المستحقين في كافة أنحاء المملكة.

قيمة زكاة المال في فلسطين :

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس المحتلة، عن مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م. وأشارت في بيانها الصادر عنها إلى أن المقادير جاءت لهذا العام 2021 على النحو التالي:

مقدار صدقة الفطر اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل)، وقدّر نصاب زكاة المال بـ(3500 دينار أردني)