14 مشروب من العصائر الصديقة للصائمين في شهر رمضان

يكثر الحديث في شهر رمضان المبارك عن العصائر والمشروبات الصديقة للصائمين، بعد ساعات الصيام الطويلة، لتروي ظمأهم وتكلل عبادتهم في صحة وسلام.

قدم الأخصائي أمراض الاطفال في مستشفى ميديكال بارك التابع لجامعة إزمير للاقتصاد، د. مختار فاتح بي ديلي، نصائح طبية تتعلق بالعصائر والمشروبات الصديقة للصائمين في رمضان.

واستهل بي ديلي كلامه بالقول "في شهر رمضان المبارك يجب على الصائم تناول أحد المشروبات الخفيفة بداية، وعبرها تتنبه المعدة قبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية بعد يوم طويل من الصيام".

وأضاف "تتميز بعض المشروبات بكونها تحمل فوائد صحية كثيرة للصائم، وتعوض ما خسره، وكذلك تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، فيما تسبب مشروبات أخرى مشكلات في الهضم أو ترفع نسبة السكر".

وفيما يلي النصائح الطبية المتعلقة بالعصائر والمشروبات التي تحدث عنها بي ديلي:

بعض أنواع المشروبات الرمضانية التقليدية على الإفطار

1- شراب الحليب والتمر: منقوع التمر في الماء أو الحليب او اللبن من المشروبات الشهية الغنية سهل المضغ قليل السكر؛

2- شراب قمر الدين (المشمش): هو عبارة عن ثمار المشمش المجففة، غني بالفيتامينات و"الحديد"، ويعتبر مبرد ومنعش، يفيد في تنظيم عمل الأمعاء، يقوي الأعصاب ويفتح الشهية ومصدر للألياف؛

3- شراب الخشاف: هو عصير مصنوع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة من "المشمش، القراصيا، التين المجفف، الزبيب، جوز الهند، والتمر"؛

4- شراب عرق السوس: يتم عبر نقع جذور عرق السوس في الماء، وتعتبر من المشروبات التي تناسب مرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض حموضة المعدة وكذلك فهو فاتح للشهية ولكن يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع؛

5- شراب التمر هندي: من المشروبات المشهورة في رمضان، ويحتوي على العناصر المفيدة مثل البوتاسيوم، وسكر العنب، وألياف، ونسبة كبيرة من الأحماض؛

6- شراب الكركديه: من أفضل المشروبات لمتبعي الأنظمة الغذائية أو الرجيم، لأنه قليل في السعرات الحرارية وغني بفيتامين "ج" يساعد على تقوية المناعة، ويقوى ضربات القلب، مرطب ومنشط للهضم، يتم تناوله باردا أو ساخنا؛

7- شراب السوبيا: يتم تخمير الخبز البني والشعير والتوابل مع قليل من السكر لتنتج السوبيا، وهو مشهور في منطقة الخليج، منعش يناسب الأطفال والذين يعانون من النحافة، مفيد في علاج حصوات الكلى؛

8-شراب الخروب أو (الخرنوب): أحد أهم العصائر في رمضان، لذيذ ومنعش يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ومدر للبول ويقوي مناعة الجسم؛

9- شراب الجلاب: يخلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد والصنوبر والزبيب مع ثلج.

عصائر متنوعة مفيدة

10 عصير البطيخ والموز: البطيخ من الفاكهة الخفيفة المفيدة لترطيب الجسم خلال نهار الصوم؛

11- اللبن المخفوق مع الفراولة: صنع مخفوق الفراولة والحليب مع القليل من المياه سهل ومفيد للهضم؛

12- شراب الليمون والزنجبيل: نضع الليمون والمياه والزنجبيل في قدر ونقوم بغليها لمدة دقيقة واحدة ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتصفية الخليط ونضع الماء المثلج عليه؛

13- شراب اللافندر والتوت والليمون: نضع اللافندر والتوت والليمون مع القليل من الماء والثلج في الخلاط، لتحصل على عصير لذيذ منعش؛

14- مشروبات على السحور لمقاومة العطش في النهار ومنها شاي الزنجبيل الدافئ، يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، وكذلك ماء جوز الهند الطازج، والعيران (لبن)، والمشروبات العشبية الدافئة كالبابونج، اليانسون، النعناع، الشاي الأخضر.

وختم بالقول "يجب على الصائم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، المشروبات الغازية، العصائر على شكل بودرة، العصائر الجاهزة المُحلاة، واللجوء إلى العصائر والمشروبات الرمضانية الطبيعية كبديل ممتاز عن الحلويات الرمضانية".