دعاء اليوم17 من رمضان المبارك 2021 ، وفي رمضان يحرص الصائمون في جميع انحاء العالم إلى ترتيل الادعية والاذكار الرمضانية من الله بالدعاء المستجاب خلال الأيام المباركة، وللدعاء و الابتهال من قدرة للتقرب من الله، وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة ، وفي هذه المقالة التي خصصها لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سنتعرف على دعاء اليوم السابع عشرمن رمضان .

دعاء اليوم 17 رمضان :

وضمن سلسلة من الادعية المستجابة لقد وضعنا لكم دعاء 17 رمضان وهو على النحو التالي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ". أما عن ثواب هذا الدعاء: فهو "مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ".