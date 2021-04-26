افضل 8 طرق لتبييض الاسنان بمكونات من مطبخك

يرغب الجميع في الحصول على أسنان بيضاء ولامعة، إلا أن هناك من استسلم لاعتقاده أنه لا يمكن فعل أي شيء لتحقيق رغبتهم في الحصول على أسنان بيضاء في الواقع، وذلك بعد أن جربوا كل الوسائل الممكنة لتبييض الأسنان دون تحقيق نتيجة إيجابية.

إذا ما كنت أحد أولئك الأشخاص، فقد تغير اعتقادك بعد قراءة هذا المقال الرائع، والذي سنعطيك فيه بعض الطرق الطبيعية الجيدة للحفاظ على أسنانك وجعلها تبدو ناصعة البياض وبراقة.

افضل خمس طرق طبيعية لجعل أسنانك بيضاء ولامعة:

1- تبييض الاسنان بقشر الموز:

من المثير للدهشة أن قشر الموز قد ثبت أنه يحتوي على الكثير من المغنيسيوم و البوتاسيوم ومعادن تبييض الأسنان الأخرى التي يمكن أن تجعل لون أسنانك يبدو أفضل.

للقيام بذلك، قم بأخذ قشر الموز وفرك أسنانك به لبضع دقائق بعد غسلها بالفرشاة، ثم قم بشطفها بالماء الدافئ.

2-تبييض الأسنان بخليط من صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين:

من المعروف أن كل من بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز يمكن أن يعطي نتائج رائعة عند استخدامهما منفردين للعناية بالأسنان، فقد تم استخدامهما كعلاجات منزلية لتبييض الأسنان منذ فترة طويلة.

وفي الواقع، لا بد أن يؤدي استخدام مزيج من الاثنين إلى نتائج أفضل بلا شك، كما ويتم القيام بعمل هذا الخليط عن طريق خلط بيروكسيد الهيدروجين مع صودا الخبز وتشكيل نوع من المعجون، والذي يستخدم بعد ذلك كمعجون أسنان.

تجدر الإشارة إلى أنه لا ينصح باستخدام هذا الخليط بانتظام بسبب الطبيعة الكاشطة القوية لمكوناته.

3- تبييض الأسنان بخليط صودا الخبز والليمون:

ويتم تكوين هذا الخليط باستخدام نصف ليمونة وملعقة صغيرة من صودا الخبز فقط. ولاستخدامه، كل ما عليك أن تقوم بوضعه على أسنانك باستخدام قطعة قطن وتركه لبضع دقائق (لا تقل عن دقيقة ولا تزيد عن دقيقتين)، ثم استخدام معجون أسنانك المعتاد لغسل أسنانك بعد ذلك.

4- تبييض الأسنان بصودا الخبز وزيت جوز الهند:

عندما يتعلق الأمر بأي من العلاجات المنزلية، فإن زيت جوز الهند يعتبر الأفضل بلا شك، وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن.

ومع ذلك، عند دمجه مع صودا الخبز، فإنه يشكل معجونا لتبييض الأسنان يمكن وضعه على الأسنان لبضع دقائق قبل غسلها.

5- تبييض الاسنان برقائق الألومنيوم ومعجون الأسنان:

للقيام بهذه الطريقة، قم بقطع مستطيلين من رقائق الألومنيوم وادهنها بمعجون الأسنان أو أي من العلاجات المنزلية المذكورة أعلاه، ثم استخدم رقائق الألومنيوم هذه لتغطية الأسنان الموجودة في الفك العلوي والفك السفلي، ثم اتركها لبضع دقائق قبل إزالتها.