نصيحة ذهبية لفاقدي حاسة الشم بسبب كورونا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن عددًا من العلماء المختصين في الطب قدموا نصائح مهمة لجميع من فقد حاسة الشم والتذوق بسبب اصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وطالب العلماء وفقًا لشبكة سكاي نيوز، فاقدي حاسة الشم لتدريب هذه الحاسة من خلال استنشاق الروائح النفاذة مجددا.

ودعا الأطباء المصابين إلى استنشاق 4 روائح مختلفة مرتين يوميًا على الأقل وذلك لمدة أشهر عدة، مؤكدين أنه "خيار علاجي رخيص وبسيط وخال من الآثار الجانبية"،

وتساعد هذه الخطوات مرضى كورونا من ضبط الخلايا العصبية، التي يقول الخبراء إنها تمكن الدماغ من إعادة تنظيم نفسه واستعادة الحواس.

ونصح العلماء جميع مصابي كورونا لعدم استخدام المنشطات لعلاج فقدان حاسة الشم.