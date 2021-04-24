الحلقة 13 برنامج سين المقدم احمد الشقيري .. فكرة جميلة

الحلقة 13 برنامج سين المقدم احمد الشقيري ، اليوم الاحد الموافق 25 ابريل 2021 ستبث قناة ام بي سي mbc الحلقة 13 بعدما عرضت القناة 12 حلقة منذ بداية شهر رمضان التي امتازت بتسجيل نسبة مشاهدات عالية ، ويكشف الشقيري عبر برنامجه الإنجازات العلمية والاعمال الفردية والحكومية داخل المملكة العربية السعودية من ابرزها :الإسكان، والاستزراع الزراعي، والمرور، والرياضة وغيره.

وفي رمضان امتاز برنامج سين لـ أحمد الشقيري بسمعة طيبة وواسعة وصولاً إلى الحلقة 13 برنامج سين ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم ستشاهدون حيثيات الحلقة كاملةً وبفكرة جديدة .

وتعرض قناة mbc برنامج سين احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .

برنامج سين على mbc :

وشرح برنامج سين الحلقة العاشرة كيفية التدريب على الغوص باستخدام أدوات وأساليب حديثة خاصة في السباحة ، وسط تحقيق نسبة مشاهدات عالية جدًا .

وفي الحلقة التاسعة عرض أحمد الشقيري مشاريع ريادية من مواطنين سعوديين حظيت بسمعة طيبة وواسعة داخل المملكة، والثامنة عن الرياضة ، والسابعة عن زراعة الأعضاء البشرية داخل المشفى والسادسة عن المرور وإصلاح الشوارع والارصفة ، والخامسة عن الاثار ، والرابعة عن الطاقة المتجددة.

والحلقة الثالثة كانت عن فكرة الاستزراع السمكي والذي من خلاله يتم تربية الأسماك في أحوا ض كبيرة جدا، عبر تقنيات الكترونية حديثة مواكبة للتطور العلمي.

وطرقت الحلقة التي سجلت نسبة مشاهدات عالية في ساعات محدودة لاسيما على المنصات الرقمية ، الاستزراع السمكي بدءً من العملية الأولى الى آخر المراحل وهي التعبئة داخل أكياس خاصة، ولا تقل عن السمك الذي يتم اصطياده من البحر.

وبحسب برنامج السين الحلقة 3 ، فإن قطاع الاستزراع السمكي قد تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي