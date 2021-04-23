هل يزيد الصوم من خطر عدوى كورونا؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:17 ص
23 ابريل 2021
هل يزيد الصوم من خطر عدوى كورونا؟
اعلان اسفل صورة الخبر

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه "لا دليل على أن الصيام في شهر رمضان يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا المعروفة بعدوى (كوفيد-19)".

وأوضح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط للمنظمة، أن "الأشخاص الأصحاء بإمكانهم الصيام، ويمكن لمن يعانون من استمرار أعراض الفيروس بعد إصابتهم بالعدوى النظر في أن يأخذوا بالرخصة الدينية، وأن يفطروا بعد التشاور مع أطبائهم".

"قضت هيئات فتوى بارزة، مثل الأزهر الشريف، بأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يفسد الصيام، حيث تعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلي وليس عن طريق مدخل طبيعي كالفم أو الأنف، وهو مسموح به بموجب الشريعة الاسلامية". وفق المكتب الإقليمي للصحة العالمية.

وشدّد على ضرورة "الاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية والاجتماعية العامة لحماية الآخرين من احتمالية انتقال العدوى، حتى بعد حصولك على اللقاح".

#صيام #فيروس #كورونا

متعلقات