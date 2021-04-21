"فيتامينات" تقلل خطر الإصابة بفيروس "كورونا" لدى النساء دون الرجال

مع ارتفاع وتيرة الإصابات في سائر دول العالم بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا" ، وجدت دراسة حديثة أن تناول الفيتامينات المتعددة أو أوميغا 3 أو البروبيوتيك أو مكملات فيتامين D قد تؤدي إلى تقليل خطر الاختبار الإيجابي لـ كوفيد 19 ، على الأقل بين النساء.

وجد الباحثون أن تناول البروبيوتيك أو أحماض أوميغا 3 الدهنية أو الفيتامينات المتعددة أو فيتامين D ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدوى كورونا بنسبة 14% و12% و13% و9% على التوالي، بعد حساب العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك الظروف الأساسية والنظام الغذائي المعتاد.

وعندما نظر الباحثون على وجه التحديد في الجنس والعمر والوزن ( وفقاً لمؤشر كتلة الجسم BMI)، لوحظت الارتباطات الوقائية للبروبيوتيك وأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات المتعددة وفيتامين D فقط في النساء من جميع الأعمار والأوزان، دون أن تظهر مثل هذه الارتباطات الواضحة في الرجال.

كما لم تجد الدراسة ارتباطاً بين تناول أي من مكملات فيتامين C أو الزنك أو الثوم وانخفاض خطر الإصابة بالفيروس.