4 نصائح ذهبية لتقوية المناعة في رمضان

يشعر الكثير من الناس بالقلق ويخشون تأثير الصيام على قدرة جهاز التنفس من مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد تبين من خلال البحث العلمي أن الصوم يمكن ان يقوي مناعة جسم الانسان بشكل أكبر من ايام الافطار لذلك على جميع الناس التي تشعر بالقلق عليها الاطمئنان لأن رمضان خير وصحة وعافية.

ونلفت انتباه القراء إلى أن دراسات عدة أكدت أن الصيام مفيد لجهاز المناعة، ولا يوجد دليل على أن الصيام يزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا، كما لوحظ أنه يمكن للصوم أن يساعد في إصلاح أنسجة الخلايا التالفة.

وكذلك يمكن أن يؤدي الصيام لمدة 30 يومًا إلى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء الجديدة، وهذا بدوره يساعد في تجديد جهاز المناعة بالكامل، مما يزيد من تقوية الجسم في منع ظهور العديد من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والأمراض الأخرى.

من المهم الانتباه إلى المدخول الغذائي، لأن ذلك يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مناعتك، كما يمكن أن يقلل الصيام أيضًا من كتلة الدهون في الجسم، حيث إن الدهون الزائدة في الجسم يمكن أن تضر بتوازن جهاز المناعة البشري.

هناك العديد من النصائح الذهبية لتقوية المناعة في رمضان ونقدم لكم 4 نصائح وهي كالتالي:

أولًا: لا تتخطى السحور لأنه يسمح لجهاز المناعة أن يكون أكثر نشاطًا لأن هذا يسمح لجسمك بتركيز طاقته على واحدة في كل مرة، مما يعزز عملية الهضم أيضًا.

ثانيًا: تجنب الأطعمة المقلية لأن تناولها بكثرة خلال رمضان يؤثر على صحة الأمعاء والقلب، أثناء الصيام.

ثالثًا: زيادة تناول السوائل: الاكثر من تناول السوائل يضمن حماية الجسم وجهاز المنعة خاصة اذا تنوعت واختلفت المشروبات في نظامك الغذائي.

رابعًا: لا تجوع نفسك: لأن قلة الاكل يؤثر على جهاز المناعة ولهذا ينصح بأن توازن في نظامك الغذائي طيلة ايام شهر رمضان.