طبيب يحذر من المشروبات الباردة خلال الإفطار بشهر رمضان

يشكو الكثيرون من الناس، ومع صيام أكثر من 15 ساعة خلال شهر رمضان قد يعاني البعض من نوبات متزايدة من آلام الرأس.



ومن أشهر أنواع آلام الرأس التي قد تصيب كثيرين بعد تناول الطعام في رمضان الصداع الثلجي، الذي ينتج عن تناول مشروبات باردة على مائدة الإفطار.



وفقا لدراسات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 47% من البالغين يشكون منه على الأقل مرة سنويا، بينما يشكو نحو 4% من البشر من الصداع أكثر من أسبوعين شهريا.



ويسبب الصداع معاناة شديدة، حيث يجلب الإحساس بالألم وقد يعوق الإنسان عن ممارسة عمله أو التمتع بحياته.



أنواع الصداع



الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال إن هناك العديد من الدراسات التي كشفت عن ارتباط آلام الرأس بالحساسية الموسمية.



وأوضح بدران لـ"العين الإخبارية"، أن أكثر الفئات التي تعاني من الصداع مرضى الحساسية الوراثية مثل حساسية الأنف, الربو الشعبي, والالتهاب الشعبي المزمن.



وأشار إلى أن أبرز توابع الصداع أنه يسبب الأرق وربما يحرم المصاب من النوم، مع العلم أنه يزيد مع تقدم العمر.



وفقا للطبيب المختص، من أشهر أنواع آلام الرأس الصداع النصفي، الذي يصيب نحو 6% من الرجال و15% من النساء، والصداع الذي يكون أسفل خلف الرأس وهو أكثر أنواع انتشارا.



وقال: "هناك أيضا الصداع التوتري الذي يصيب نحو 12% من البشر، ومن أبرز علاماته أن الألم يكون في أغلب الرأس، ويستغرق من دقائق معدودة إلى أيام، ويصيب أغلب البالغين نتيجة التوتر".



يأتي في المرتبة التالية الصداع العصبي الذي يصيب جانبي الرأس، ثم الصداع العنقي الذي يسبب ألما في أنسجة الرقبة أو المنطقة الصدغية أو أسفل خلف الرأس أو الجبهة خاصة في الصباح، وفقا للطبيب.



الصداع الثلجي



كشف بدران عن نوع جديد من الصداع أقل انتشارا يسمى "صداع الآيس كريم" أو "الصداع الثلجي"، قائلا إن "كثيرا ما يفطر الصائمون على المشروبات الباردة أو المثلجة أو الأيس كريم، وهذا خطأ كونه قد يصيبهم بالصداع".



وأضاف: "صداع الآيس كريم شائع، إذ يصيب من 33% إلى 40% من البشر حسب بعض الدراسات"، مشيرا إلى أن الأثر يزداد مع مرضى الصداع النصفي أو أصحاب التاريخ السابق لإصابات الرأس.



عن أعراض هذا النوع من الصداع، قال إنه قصير الأمد يستمر لفترات وجيزة، ويحدث عند تناول طعام أو شراب بارد خاصة المثلجة أو الآيس كريم.



وتابع: "المثلجات تسبب تبريدا مفاجئا في الدماغ بعد نحو 10 إلى 60 ثانية من التناول، لتحدث ألما مفاجئا في الرأس يستمر نحو 5 دقائق".



من ضمن أسبابه، مرور الأطعمة أو الأشربة الباردة على الفم والحلق، إذ يبرد سقف الحلق ومنه للمخ الذي يعتبرا حساسا جدا للحرارة ما يقلل من قطر الأوعية الدموية للمخ وتدفق الدم بصوة مؤقتة للمخ، يتبعه اتساع مفاجئ وتدفق الدم مرة أخرى مسببا الصداع.



أطعمة تسبب الصداع



هناك مجموعة من الأطعمة التي تسبب الصداع ويفضل تجنبها خلال شهر رمضان؛ للوقاية من آلام الرأس أبرزها:



- الجبن القديم



- اللحوم المصنعة



- المخللات



- البقول غير المنقوعة في الماء



- الياميش أو الفواكه الجافة غير المنقوعة في الماء



- الأغذية المحفوظة



- بعض مكسبات الطعم واللون، خاصة المستخدمة في الأغذية المصنعة



الوقاية من الصداع



قدم الطبيب المختص مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالصداع خلال الصيام، أبرزها:



- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات الباردة خلال مدة الإفطار



- عدم بلع الأطعمة أو الشرب بسرعة وإبقائها لبرهة في أول الفم لتدفئتها ورفع اللسان ليلمس سقف الحلق ويمتص بعض البرودة



- عدم الإفراط في تناول المثلجات لكونها تسبب الصداع وعالية السكر وتوفر طاقة فارغة غير مغذية تقدر بنحو 40 سعرا حراريا بالعبوة العادية، فضلا عن احتوائها على 9 جرامات من الدهون المشبعة التي تضر القلب وتسبب تصلب الشرايين.