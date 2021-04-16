"فايزر" تتصدر بيانًا هامًا بشأن الجرعات ضد "كورونا"

أصدرت شركة "فايزر" الأمريكية للصناعات الدوائية، الخميس، بيانًا هامًا بشأن الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الأدوية، ألبرت بورلا، عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد الفيروس، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وأوضح بورلا، ان "الناس سيحتاجون جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر"، وفق شبكة سي إن بي سي الامريكية.

وقال المدير التنفيذي: "احتمالية أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا سنويا.

وكانت شركة "فايزر" قد اكدت أن لقاحها المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد "كورونا" تصل لأكثر من 91 بالمئة بعد الحصول على الجرعة الأول، و95 بالمئة بعد الجرعة الثانية.