هل الصيام يحارب الشيخوخة؟

أكد تقرير طبي، اليوم الجمعة، أن الصيام عن الطعام في شهر رمضان المبارك يساهم في الوقاية من الامراض، لاسيما أمراض الشيخوخة، وذلك وفق موقع "إكسبريس".

وأوضح التقرير، أن الصيام يؤخر علامات الشيخوخة، عن طريق الحفاظ على صحة الخلايا والحمض النووي، وانخفاض تلف الخلايا.

ويعمل أيضا على تقييد السعرات الحرارية خاصة على البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، ويساهم في إنتاج الطاقة، ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وبيّن التقرير الطبي، أن الصيام يساهم بزيادة قدرة الخلايا في إزالة المزيد من النفايات التي قد تسبب تلفًا خلويًا. ويؤثر إيجابًا في الجينات التي تعزز طول العمر وتمنع المرض، ويعمل على مستويات الأنسولين الذي يقي من مرض السكري، وقد يزيد من طول العمر.

وأشار التقرير، إلى أنه من فوائد الصيام أن يحارب الالتهاب والإجهاد التأكسدي، الأمر الذي يمنع تلف الخلايا وبالتالي يمنع الأمراض المزمنة التي يمكن أن تهدد حياتك وعمرك الافتراضي.