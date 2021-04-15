ما هي وجبة السحور المثالية والصحية؟

ينصح المختصون في التغذية، بالابتعاد عن العديد من الأطعمة والوجبات خلال السحور في رمضان، واتباع النصائح التالية كي تكون وجبة السحور صحية وتحميك من الجوع والعطش خلال فترة الصيام في شهر رمضان.

تأخير وقت تناول السحور إلى ما قبل وقت الإمساك.

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز، والمشمش، والتمر، حيث تحافظ على توازن السوائل في الجسم.

التركيز على تناول السوائل المفيدة والصحية وقليلة الدسم، مثل: العصائر الطبيعية، والحليب خالي الدسم.

تناول كمية كافية من المياه.

التركيز على تناول البروتينات الموجودة في كل من اللحوم، والأجبان، وغيرها من المصادر المختلفة.

تجنب المشروبات المدرة للبول والغنية بالكافيين، مثل: الشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة.

تجنب المقالي والأغذية الدسمة.

تجنب الموالح والسكريات البسيطة حيث تزيد من العطش في رمضان.

التركيز على تناول مصادر الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة التي تحتاج لفترة هضم أطول.