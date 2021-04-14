الشاي الأخضر يُجنبك السرطان

يرتبط الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، ويعد من أشهر المشروبات التي تُستهلك في جميع أنحاء العالم.

وهناك العديد من المركبات الموجودة في الشاي الأخضر، والتي ثبت أنها تمنح فوائد صحية كبيرة.

وترجع تأثيرات الشاي الأخضر المعززة للصحة بشكل أساسي إلى محتواه من مادة البوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات، وأكثرها وفرة في الشاي الأخضر هما الفلافونويد والفلافونول.

وأظهرت دراسات حديثة أن فلافونول الشاي الأخضر، المعروف أيضا باسم بمضادات الأكسدة، يوفر بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية.

وبيّنت الدراسات أن بوليفينول الشاي الأخضر قد يقي من مرض باركنسون والزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

وثبت أن الشاي الأخضر يعزز دفاعات الجسم ضد أمراض القلب، عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع

وعلاوة على ذلك، رُبط استهلاك الشاي الأخضر أيضا بالوقاية من العديد من أنواع السرطان، وتشمل:

• الرئة.

• القولون.

• المريء

• الفم.

• المعدة

• الأمعاء الدقيقة.

• الكلى.

• البنكرياس.

• غدد الثدي.