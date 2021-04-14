نصائح هامة لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان 2021

من الضروري أن يحافظ مرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان المبارك على ضغط دمهم في وضع صحي وسليم.

وينصح خبراء الصحة، بتناول أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة، ليكون جسم المريض قد استرجع كمية كافية من السوائل، والإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية الغير محلاة خلال فترة الإفطار، وجعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من الوجبات الرمضانية.

وأوضح الخبراء، أنه عند نسيان المريض لحبة الضغط وتذكرها في اليوم نفسه ينبغي عليه أخذها مباشرة، وإن تذكرها في اليوم التالي لا يجب عليه مضاعفة الجرعة.

ولفتوا إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن تناول المواد التي تحتوي نسبة كبيرة من الأملاح أو الأطعمة الدسمة.

ونوه خبراء الصحة، بالانتباه لعلامات الإنذار مثل الشعور بالدوخة أو الصداع ومراجعة الطوارئ أو الطبيب عند حدوثها، وقياس ضغط الدم بشكل دوري خلال اليوم.