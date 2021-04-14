وصفة لأسهل رجيم في رمضان

بخطوات بسيطة وصحية يمكن تحقيق الرجيم خلال شهر رمضان من خلال نظام غذائي متوازن.

إليك أسهل رجيم في رمضان بأسبوعين منه لتتم إعادتهما مرة أخرى حتى حلول نهاية الشهر الفضيل:

أولاً : الأسبوع الأول

اليوم الأول

وجبة السحور

كوب من الحليب + شريحة واحدة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات غير المملحة

يمكن استبدال المكسرات بـ 4 ملاعق من الفول أو قطعة من الجبن بحجم كف اليد قليلة الملح مع كوب من الزبادي

وجبة الإفطار

شوربة دجاج قليلة الملح + ¼ دجاجة منزوعة الجلد + القليل من الحمص + 4 ملاعق من الأرز + قطعة أو اثنتان من الحلوى يتم تناولها بعد 3 ساعات من انتهاء وجبة الإفطار

اليوم الثاني

وجبة السحور

كمية من الشوفان + كوب من الحليب أو بيضتان مسلوقتان + قطعة من الجبن قليلة الملح بحجم كف اليد + ¼ رغيف من الخبز + ثمرة واحدة من التفاح أو الموز

وجبة الإفطار

½ دجاجة منزوعة الجلد + القليل من الأرز المسلوق أو المطهو بكمية قليلة من الزيت + طبق متوسط من الخضار المسلوق + طبق من السلطة الخضراء + سلطة فواكه يتم تناولها بعد 3 ساعات من وجبة الإفطار

اليوم الثالث

وجبة السحور

حبوب رقائق الذرة ويمكن استبدالها بقطعة واحدة من الفلافل + رغيف من خبز القمح الكامل + كوبان من الزبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال

وجبة الإفطار

اثنان من السمك المشوي + طبق من الخضار + 6 ملاعق من الأرز + 4 قطع صغيرة من الحلوى يتم تناولها بعد وجبة الإفطار بـ 3 ساعات

اليوم الرابع

وجبة السحور

قطعة من الجبن خفيف الملح بحجم كف اليد + ملعقة من المربى + قطعتان من الخبز المحمص + ثمرتان من أي نوع فواكه

وجبة الإفطار

4 ملاعق من المعكرونة + قطعتان من السمبوسك + طبق من الخضار المطهو + سلطة + قطعة من أي نوع من الحلوى يتم تناولها بعد 3 ساعات من انتهاء وجبة الإفطار

اليوم الخامس

وجبة السحور

كوبان من الزبادي + رغيف من الخبز + قطعة من الجبن غير المملح + خيار، طماطم وخس

وجبة الإفطار

قطعة من المعكورنة المطهوة بصلصة البشاميل + طبق كبير من الخضار + شوربة + قطعة صغيرة من الحلوى يتم تناولها بعد 3 ساعات

اليوم السادس

وجبة السحور

½ رغيف من الخبز + 4 ملاعق من الفول + سلطة + قطعة من الجبن غير المملح

وجبة الإفطار

3 قطع من اللحم الخالي من الدهون + طبق من الشوربة + 5 ملاعق من الأرز + قطعة من الحلوى يتم تناولها بع وجبة الإفطار بـ 3 ساعات

اليوم السابع

وجبة السحور

قطعتان من الفلافل + ملعقتان من الفول + رغيف من الخبز + ثمرتان من أي نوع فاكهة

وجبة الإفطار

يسمح بتناول النوعية والكمية المرغوب بها

الأسبوع الثاني

اليوم الأول

وجبة السحور

½ رغيف من الخبز + قطة من الجبن غير المملح + سلطة + كوب من الزبادي

وجبة الإفطار

شوربة دجاج + 3 ملاعق من الأرز + قطعتان من اللحم الخالي من الدهون + طبق كبير من السلطة + 3 ثمرات من أي نوع فاكهة، يتم تناولها بعد ساعتين

اليوم الثاني

وجبة السحور

3 ثمرات من أي نوع فاكهة + 3 ملاعق من الفول أو قطعتان من الجبن غير المملح. بيضتان مسلوقتان أو مقليتان + حبة من البطاطس الطهوة في الفرن + كوب من الزبادي

وجبة الإفطار

½ دجاجة مقلية في الزيت + شوربة + ٤ ملاعق من المعكرونة + طبق حلوى مشكل يؤكل بعد 3 ساعات

اليوم الرابع

وجب السحور

رغيف أسمر من القمح الكامل + قطعة من الجبن + طماطم وخيار + كوب من الزبادي

وجبة الإفطار

قطعتان من اللحم المحمر + 4 ملاعق من الأرز + شوربة عدس أو كريمة + طبق من الخضار المطبوخ + 3 ثمرات من الفاكهة يتم تناولها بعد ساعتين من وجبة الإفطار

اليوم الخامس

وجبة السحور

حبة من البطاطس المحمرة بالفرن أو البوريه + كوبان من الزبادي + ½ رغيف من الخبز

وجبة الإفطار

4 قطع من صينية البطاطس + شوربة + 3 ملاعق من الأرز + سلطة + قطعة من الحلوى يتم ناولها بعد ساعتين من الإفطار

اليوم السادس

وجبة السحور

بيضتان مقليتان + ½ رغيف من الخبز + قطعة من الجبن غير المملح+ كوب من الزبادي

وجبة الإفطار

سمكتان مشويتان + 8 ملاعق من الأرز + سلطة + 3 قطع من الباذنجان المقلي + 3 ثمرات من الفاكهة يتم تناولها بعد 3 ساعات

اليوم سابع

وجبة السحور

بيضتان مسلوقتان + ملعقتان من الفول + رغيف من الخبز الأسمر + خيار أو خس

وجبة الإفطار

شوربة + 5 ملاعق من الأرز + ¼ دجاجة مشوية في الفرن + طبق من الخضار المطبوخ + قطعة من الحلوى بعد 3 ساعات

يكرر الأسبوعان السابقان مرة أخرى حتى انتهاء شهر رمضان

إلى هذا الرجيم الذي يمكن وصفه بالأسهل وبالمرن، يسمح بتناول ما يلي خلال وجبة الإفطار:

3 ثمرات من التمر قبل الإفطار

كوبان من الشاي

كوب من قمر الدين المضاف له كمية قليلة من السكر

كوب من التمر الهندي أو الخروب أو أي نوع آخر من العصائر على أن تكون محلاة بالقليل من السكر

كمية مفتوحة من العصائر الخالية من السكر

قطعة حلوى بحجم كف اليد ويمكن استبدالها بالأيس كريم أو أي نوع حلوى تفضلينه

كوب من مشروب النعناع

كوب من القهوة أو النسكافيه. يمكن إضافة ملعقة واحدة من السكر