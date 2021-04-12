رسميًا الإعلان عن موعد شهر رمضان 2021

الإعلان رسميًا عن موعد شهر رمضان 2021 ، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن اول يوم من بداية شهر رمضان 2021 في بيان لها مساء اليوم الاثنين 11-4-2021 بعد ثبوت هلال رمضان ، وفي هذه الاثناء تسجل مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن هذا الامر ما دفعنا في فلسطين اليوم إلى كتابه هذه المقالة التي وضعنا فيها الموعد الرسمي للشهر الفضيل المبارك .

ولاقت هذه المقالة قبولاً واسعًا بعد الإعلان رسميًا عن موعد شهر رمضان 2021 ، وهو على النحو التالي :

موعد شهر رمضان 2021 :

أعلنت السعودية عن ‏رؤية هلال شهر رمضان في تمير ، وعليه يكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12-4-2021 ، هو أول أيام شهر رمضان .

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

دعاء الإفطار الصحيح في رمضان :

ولقد ورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

ونواصل معكم ، ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان دعاء اليوم الأول من رمضان المبارك ، نهنأكم بالشهر الفضيل وكل عام وانتم بألف خير.

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهل

• من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه .

• بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود .

• باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

• أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا .

• رسائل رمضان نوروا المصابيح… وشعلوا البخور… الشهير الفضيل على الطريق… ألف مبروك .... عرض المزيد