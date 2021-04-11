أحدث رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء والاحباب والأهل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، رسائل تهنئة للاهل والاحباب والاصدقاء مع اقتراب موعد الشهر الفضيل، حيث يمكن لجميع المسلمين تبادلها مع الاصدقاء والاهل والزملاء وهي رسائل جميلة لمن تحب قبل قدوم الشهر الكريم تريح القلوب وتنشر السعادة والبهجة بين المتحابين والأهل والأقارب ، وسنقدم لكم ادناه مجموعة من الرسائل الخاصة بشهر رمضان 2021.

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهل

• من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه .

• بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود .

• باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود .

• أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا .

• رسائل رمضان نوروا المصابيح… وشعلوا البخور… الشهير الفضيل على الطريق… ألف مبروك .

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهل

• بلغكم الله سماع صوت التراويح.

• اليوم عندنا عيد، بقدومك يا رمضان الخير، صفحة من حياتنا، تبدأ من جديد.

• أيام و تنطوي صفحة من الزمان، ويبدأ رمضان، كل عام و أنتِ بخير.

• أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

رسائل تهنئة رمضان 2021

1. شعُور إن الشهر الفضيل قرب , كافي يمليك راحة نفسيه اللهُم بلغنا رمضان

2. أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

3. لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

4. اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

5. الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنة يوعدني و يوعدك

6. كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير .

7. احلى ما في رمضان ثلاثة كثره الخيرات , تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات .

8. الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .

9. اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه وأهنئك بقدوم رمضان وايامه .

10. عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهل

أهل الله عليك الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات

أتمنى لك صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً

تقبل الله صيامكم وقيامكم

بلغنا الله وإياكم صوم رمضان وقراءة القرآن

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام

مبارك لجميع المسلمين نفحات الشهر الكريم

بلغكم الله الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير

وأعلن مركز الفلك الدولي بأن الدول التي سوف تتحري غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 هي دول السعودية وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والامارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب

وأشار المركز بأن الدول التي سوف تتحرى غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري هي دول مصر وتركيا والعراق وتونس بسبب بدء شهر شعبان بتلك الدول يوم 15 مارس الماضي.

وأضاف المركز بانه وفقاً للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكياً لمعظم الدول الاسلامية يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل الجاري، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل.

أحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهلأحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهلأحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهلأحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهلأحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهلأحدث رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والأهل