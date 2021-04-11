الحلقة الأولى من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، حيث قمنا بوضع لحضراتكم هنا المشاهد الأولى من برنامج الثمن التي يعرض الدروس الإسلامية والعبر والعظة التي تحصن الشخص من أي أعمال مكروهة بعيدة عن التعاليم الدينية ، لذلك خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

وبدأ المواطنين في جميع الدول العربية بالبحث على مواقع الانترنت منها جوجل الشهير لمشاهدة الحلقة الأولى من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني والذي يتم بثه على شاشة "ON E" خلال الشهر.

يوم السبت الموافق 1- نيسان الحالي، نشر مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني صورة جمعته بالفنان تامر حسني، بعد غنائه تتر البرنامج عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك .

وقال مقدم برنامج الثمن لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".

من هو الداعية مصطفى حسني :

مقدم برنامج الثمن هو الداعية الإسلامي المصري مصطفى حسنى ، ولد عام 1978 ، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000 ، وأيضًا حاصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية .

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني الذي سيعرض في رمضان 2021 ، نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة .