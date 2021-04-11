شاهد برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني في رمضان 2021

الداعية مصطفى حسني يستعد في رمضان 2021 تقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان الثمن ، ويحرص الناس في الشهر الفضيل إلى متابعة برنامج الثمن التي يبث الامل والعبر من خلال حلقاته طوال أيام شهر رمضان لذلك خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي لاقت رواجًا واسعًا بين المتابعين من كافة الدول العربية وذلك لمشاهدة جميع حلقات البرنامج المميز والرائع والهادف ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ومع قدوم شهر رمضان بدأ الناس بالبحث على مواقع الانترنت والمنصات الرقمية لمتابعة برنامج الثمن للمقدم الداعية مصطفى حسني والذي يتم بثه على شاشة "ON E" خلال الشهر.

يوم السبت الموافق 1-نيسان الحالي، نشر مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني صورة جمعته بالفنان تامر حسني، بعد غنائه تتر البرنامج.

وقال مقدم برنامج الثمن لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".





من هو الداعية مصطفى حسني :

مقدم برنامج الثمن هو الداعية الإسلامي المصري مصطفى حسنى ، ولد عام 1978 ، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000 ، وأيضًا حاصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية .

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500



وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني الذي سيعرض في رمضان 2021 ، نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة .