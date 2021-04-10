الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت 10-4-2021 الدوري الاسباني

عرض كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مساء اليوم السبت 10-4-2021 بث مباشر ، ولقد قمنا بتخصيص مقالة لمشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ، وقال معلقين رياضيين أن المباراة ستحمل سيناريوهات ومفاجآت قوية على مدار 90 دقيقة من الشوطين الأول والثاني ، تابع معنا .

ولقت ارفقنا لكم تردد القنوات التي ستعرض كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الاسباني لكرة القدم . ويحرص مشجعي الفريقان إلى متابعتها أولاً بأول .

بث مباشر مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم :

ولمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت تابع هذا الرابط على جوجل وهو على النحو التالي ( http://tv.alfajertv.com/ ) حيث يعرض المباراة بكل تفاصيلها .

وأكدت مواقع صحفية أن اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي سيظهر في الكلاسيكو رقم 45 له، وبذلك سيعادل رقم سيرخيو راموس الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإصابة.

وربما تكون هذه المباراة من الكلاسيكو الأخير لميسي الذي يبدو مستقبله مع برشلونة محل غموض كبير ، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد اليوم السبت :

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي رونالد كومان (3-4-3) أو (3-5-2) كما اعتاد في الفترة الأخيرة.

وسيبدأ الألماني مارك أندريه تير شتيجن في عرين الفريق الكتالوني، وأمامه الثلاثي كليمينت لينجليت وفرينكي دي يونج وأوسكار مينجيزا.

وحال قرر كومان البدء بالمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، فإنه من المتوقع أن يتقدم دي يونج لخط الوسط على حساب أحد ثلاثي الهجوم.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة اليوم :

من المتوقع أن يعتمد زيدان على التشكيلة التي واجه بها ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبدأ بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويتكون الخط الخلفي من فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز، وأمامهم ثلاثي الوسط لوكاس مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.

وفي خط الهجوم، سيبدأ الثلاثي ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، ليلعب الفريق الملكي بطريقته المعتادة (4-3-3).

تردد بي ان سبورت 2021 الناقلة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة :

وننشر لكم عبر وكاة فلسطين اليوم الإخبارية آخر تردد أعلنته إدارة قنوات بين سبورت المفتوحة على النايل سات حتى تظهر القناة بأفضل وأقوى اشارة لجماهيرها القناة تبث لنا المباريات الرياضية والبطولات العربية المميزة بالإضافة إلى البطولات الإيطالية والأوروبية والإسبانية، وسننشر لكم دائما كل ما يخص التحديثات الجارية على القناة.

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