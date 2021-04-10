بث مباشر مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 10-4-2021 ، ومن المقرر أن يلعب الفريقان الاسبانيان ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الاسباني لكرة القدم ، ومن المتوقع أيضًا أن تكون المباراة قوية وتحمل سيناريوهات ومفاجآت في الميدان ، ولمشاهدة كلاسيكو بث مباش تابع معنا حتى النهاية .

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بث مباشر مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 10-4-2021 :

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وأكدت مواقع صحفية أن اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي سيظهر في الكلاسيكو رقم 45 له، وبذلك سيعادل رقم سيرخيو راموس الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإصابة.

وربما تكون هذه المباراة من الكلاسيكو الأخير لميسي الذي يبدو مستقبله مع برشلونة محل غموض كبير ، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.





تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة اليوم السبت :

من المتوقع أن يعتمد زيدان على التشكيلة التي واجه بها ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبدأ بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويتكون الخط الخلفي من فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز، وأمامهم ثلاثي الوسط لوكاس مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.

وفي خط الهجوم، سيبدأ الثلاثي ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، ليلعب الفريق الملكي بطريقته المعتادة (4-3-3).

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد اليوم السبت :

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي رونالد كومان (3-4-3) أو (3-5-2) كما اعتاد في الفترة الأخيرة.

وسيبدأ الألماني مارك أندريه تير شتيجن في عرين الفريق الكتالوني، وأمامه الثلاثي كليمينت لينجليت وفرينكي دي يونج وأوسكار مينجيزا.

وحال قرر كومان البدء بالمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، فإنه من المتوقع أن يتقدم دي يونج لخط الوسط على حساب أحد ثلاثي الهجوم.

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