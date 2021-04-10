أجمل مسجات تهنئة بقدوم رمضان 2021 عبارات قوية

مسجات تهنئة بقدوم شهر رمضان 2021 للجميع ولقد وضعنا لكم في هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم أجمل رسائل تهنئة رمضان ومن خلالها يمكن لجميع الأصدقاء أو الاحباب تبادلها مع اقتراب موعد الشهر الفضيل التي تحمل في مضامينها الخير والحب والمودة ، وللحصول على هذه المسجات التهنئة تابع معنا حتى النهاية .

أجمل مسجات تهنئة رمضان 2021 :

كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب”.

“مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين”.

“أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال”.

“باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود”.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

“كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب”.

“مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين”.

أهل الله عليك الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات

أتمنى لك صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً

تقبل الله صيامكم وقيامكم

بلغنا الله وإياكم صوم رمضان وقراءة القرآن

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام

مبارك لجميع المسلمين نفحات الشهر الكريم

بلغكم الله الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير

“أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال”.

“باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود”.

ولاقت هذه المقالة التي هي بعنوان مسجات تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والاقارب ان تكون نالت اعجابكم ، وكل عام وانتم بألف خير .