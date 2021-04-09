رسائل تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب ، ومع اقتراب موعد الشهر الفضيل وضع فريق فلسطين اليوم أجمل التهاني الخاص بشهر رمضان وهو شهر الخير والبركات والصوم والطاعات ، حيث يمكن لجميع المسلمون تبادلها مع الاصدقاء والاهل والزملاء وهي رسائل جميلة لمن تحب قبل قدوم الشهر الكريم تريح القلوب وتنشر السعادة والبهجة بين المتحابين والأهل والأقارب ، وللتعرف على رسائل التهنئة تابع معنا .

أجمل رسائل تهنئة رمضان 2021 :

أهل الله عليك الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات

أتمنى لك صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً

تقبل الله صيامكم وقيامكم

بلغنا الله وإياكم صوم رمضان وقراءة القرآن

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام

مبارك لجميع المسلمين نفحات الشهر الكريم

بلغكم الله الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير

موعد أول يوم رمضان 2021 العد التنازلي :

وأعلن مركز الفلك الدولي بأن الدول التي سوف تتحري غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 هي دول السعودية وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والامارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب

وأشار المركز بأن الدول التي سوف تتحرى غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري هي دول مصر وتركيا والعراق وتونس بسبب بدء شهر شعبان بتلك الدول يوم 15 مارس الماضي.

وأضاف المركز بانه وفقاً للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكياً لمعظم الدول الاسلامية يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل الجاري، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل.