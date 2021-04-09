خلال النوم.. علامات تحذر من الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة عملية حديثة إلى أن هناك علامات إذ ظهرت أثناء النوم فقد تدل وجود أمراض صحية مصطحبة للشخص، وصفتها بـ"الخطيرة".

وحذرت الدراسة التي أجراها أطباء، إلى أن عدم التمكن من النوم طوال الليل قد تدل على الاصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة إلى ان هذه العلامة تحاول إخبارك بأن قلبك في خطر، خاصة إذا كانت تحدث كثيرًا، بحسب مجلة "هارفارد ميديكال".

وإذا استيقظت ليلًا بسبب ضيق في التنفس، قال الاطباء: إنه "قد تكون مصابًا بقصور في أداء القلب، الأمر الذي يستلزم مراجعة الطبيب".

وإن "الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب، غالبًا ما يستيقظون في منتصف الليل مع ضيق شديد في التنفس"، وفق طبيب القلب بوبي بوغاييف.

وأشارت الدراسة، إلى أنه إذا كنت تعاني ضيق التنفس المعروف باسم "ضيق التنفس الليلي الانتيابي"، فإنه "من المحتمل أن تستيقظ وتسعل أو تصدر صفيرًا وتعاني من معدل ضربات قلب سريع".

وعن الأعراض، تابع الطبيب" أنه "قد تشعر كما لو أنك تختنق، ولا يمكنك أن تجد الراحة إلا بالجلوس". يزول ضيق التنفس بشكل عام بعد بضع دقائق من الجلوس".

ضيق التنفس هو علامة تحذير مبكرة على قصور القلب، ويعني أنه عرض يحدث مبكرًا نسبيًا، ونبهت الدراسة، من أنه "يزداد سوءًا بمرور الوقت إذا ترك دون علاج".

إن "الاشخاص الذين يعانون من قصور في القلب، وتظهر عليهم ضيق التنفس الذي يوقظك في الليل يأتي من عدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم اللازمة أثناء الاستلقاء"، كما قال فيكن زيتجيان، طبيب باطني

وأوضح الطبيب زيتجيان، أنه "عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الكمية الكافية من الدم للأمام، يصبح الدم محتقنًا في القلب والدورة الدموية في الرئة، مما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس".

وذكر أن "هؤلاء المرضى بحاجة إلى أكثر من وسادة للنوم، أو بحاجة إلى النوم على كرسي".

أشارت المجلة العلمية، أنه "عند الاستلقاء، يتوزع الدم في جميع أنحاء الأوعية الدموية، مما يزيد الضغط على القلب".

وجاء في الدراسة، أن تراكم السوائل في الرئتين عادة ما يوقظ الأشخاص المصابين بفشل القلب بعد حوالي ساعة إلى ساعتين من نومهم.