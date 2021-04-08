موعد برنامج أسال مع الدعاء الديني في رمضان 2021

برنامج أسال مع الدعاء الديني في رمضان 2021 ، واشتهر البرنامج الديني وفي هذه المقالة سنتعرف على تردد قناة النهار التي تعرض برنامج اسال مع الدعاء التي اكتسب سمعةً واسعةً وطيبة مع الجهور العربي والإسلامي في هذا الشهر الفضيل التي يسعى كافة الصائمون بتقديم المزيد من الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل ، تابع معنا حتى النهاية .

وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على مشاهدة برنامج اسال مع الدعاء في رمضان 2021 الذي يقدم العديد من الدروس الدينية الإسلامية ، ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفسار الناس .

موقع فلسطين اليوم يحرص مع بداية شهر رمضان 2021 إلى عرض جميع البرامج الدينية في رمضان ، كما هو الحال مع برنامج أسال مع الدعاء عبر شبكة تلفزيون النهار .

برنامج اسال مع الدعاء في رمضان 2021 :

مذيعة مقدمة برنامج أسال مع دعاء ، دعاء فاروق ، واجهت سابقًا انتقادات حادة من جمهورها على إثر مشاركتها ضمن حملة إعلانية لصالح أحد محلات المجوهرات. بعدنا تتكلم عن الفقراء والمحتاجين وتقدم حملة أقل ما توصف أنها مستفزة للفئة التي تتحدث عنها.

وعلى الفور استدركت القناة هذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ، وحرصت على تخفيف حدة الانتقادات وأوضحت الامر حينها للجمهور .

مواعيد اسال مع الدعاء في رمضان 2021 :





تردد قناة النهار 2021 لمشاهدة برنامج أسال مع الدعاء :

القناة AL Nahar TV

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

التصحيح 5/6

برنامج فتاوي في رمضان 2021 :

ومن بين المواضيع الهامة التي تتطرق إليها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام سليمان عبر برنامجه فتاوي ، حكم الصيام في منتصف شهر شعبان ، وأوضح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر شعبان إلا قليلاً ، وعلى ذلك فإن الصيام بعد منتصف شعبان جائز .

وما جاء في الحديث الشريف أن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا هلال شهر رمضان " فهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء لتعارضه مع الأحاديث الأخرى ، وفق الشيخ ، وبالتالي يجوز لمن عليه أيام قضاء أن يصومها بعد منتصف شعبان وكذلك من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ، لمشاهدة البرنامد (اضغط هنا ).

نتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان برنامج اسال مع الدعاء في رمضان 2021 قد نالت اعجابكم وشكرا لكم .