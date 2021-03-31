برنامج فتاوي للشيخ عبد السلام السليمان في رمضان 2021

برنامج فتاوي للشيخ عبد السلام السليمان الذي يعرض على قناة السعودية في رمضان 2021 ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا على هذا البرامج الديني الشهير التي يشاهده المسلمون في جميع الدول العربية والإسلامية والتي يجيب عن أهم استفسارات المشاركين عبر البرامج سواء كانت تتعلق بالمسائل الرمضانية او غيره ، لذلك ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ولقد لاقت هذه المقالة حول برنامج فتاوي للشيخ عبد السلاح السليمان على قناة السعودية في رمضان 2021 ، علمًا أننا خصصنا في مقالات عدة بشأن برامج دينية في رمضان ، منها برنامج لعلهم يفقهون الذي يعرض على التلفزيون المصري دي إي سي .

ونحرص في الموقع على توفير البرامج الدينية في رمضان 2021 حتى يتسنى لكافة المسلمون من مشاهدة تلك البرامج كما هو الحال هنا مع برنامج فتاوي على قناة السعودية .

برنامج فتاوي في رمضان 2021 :

ومن بين المواضيع الهامة التي تتطرق إليها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام سليمان عبر برنامجه فتاوي ، حكم الصيام في منتصف شهر شعبان ، وأوضح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شهر شعبان إلا قليلاً ، وعلى ذلك فإن الصيام بعد منتصف شعبان جائز .

وما جاء في الحديث الشريف أن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا هلال شهر رمضان " فهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء لتعارضه مع الأحاديث الأخرى ، وفق الشيخ ، وبالتالي يجوز لمن عليه أيام قضاء أن يصومها بعد منتصف شعبان وكذلك من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

مقدم برنامج فتاوي في رمضان 2021 :

هو عبد السلام بن عبد الله بن محمد السليمان ، وهو من طلاب سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولد في مدينة الرياض ، ويرجع نسبه إلى عائلة الحصين من النواصر من بني تميم ، ودرس السليمان من العلامة بن باز من العام 1407هـ، ولازمه وحضر دروسه حتى وفاته رحمه الله، وأخرج له المجموعة البازية، ثمان مجلدات في دروس متنوعة .

الشيخ عبد السلام السليمان ، اعتنى بجمع كبير من التسجيلات الخاصة لدروس سماحته وأشرف على إخراجها .

الخبرات العملية للشيخ عبد السلام السليمان :

عضو هيئة كبار العلماء ، عضو اللجنة الدائمة للفتوى ، عميد بجامعة الإمـام محمد بن سعود الإسلامية ، المشاركة في دورات دعوية ، المشاركة في دورات دعوية ومحاضرات وندوات داخل المملكة بالتعاون مع عبدالعزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ وكذلك دورات دعوية في المراكز الاجتماعية والدعوية وفي سجون المملكة وغيرها .

ونستكمل معكم الخبرات العملية ، مشاركة الشيخ في لجان الدعوة : المشاركة في لجان الدعوة في خارج المملكة في بورتاريكو (في البحر الكاريبـي)، وغـــيرهـا من الدول، ما يقارب خمسين دولة بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية ، وكان المشرف العام لمدرسة الأمير فيصل بن فهد لتحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية .

وأيضًا: عضو في مجلـس إدارة المسـاجد والمشاريع الخـيـرية ، وعضو اللجـنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الرياض (اللجـنة الوطنية لرعاية السجناء) ، فيما درس في كلية الشريعة سابقاً جامعة الإمـام محمد بن سعود الإسلامية، و بالمعهد العالي للقضاء ، وأيضًا عضو محمد بن نايف للمناصحة والرعـاية .

وكان مؤسس ومدير مؤسسة الدعـوة الخيرية ، وعضو لجنة مراجعة الكتب الدراسية ، وعضو لجنة مراجعة الكتب الدراسية وزارة التعليم العام والعالي، مراجع لجميع كتب المناهج الشرعية للتعليم العام التعليم العام ، ورئيس لجنة مراجعة كتب المواد الشرعية للتعليم العام وتحسينها وتطويرها في وزارة التعليم .